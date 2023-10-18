5 طرق للتعامل مع متلازمة الجوع الليلي أثناء الحمل

تعاني العديد من النساء خلال فترة الحمل، من زيادة كبيرة في شهيتهن والجوع في وقت متأخر من الليل، وهو أمر ليس نادراً بين النساء الحوامل وهي متلازمة تسمى متلازمة الجوع الليلي وزيادة آلام الجوع لدى الحامل في أوقات غريبة، وأحياناً حتى بعد تناول الطعام مباشرةً لذا تجد الكثير من الأمهات الحوامل صعوبة في الحصول على نوم جيد أثناء الليل.

لذا من المهم معرفة كيفية موازنة الجوع في وقت متأخر من الليل أثناء الحمل. فيما يلي وفقاً لموقع بولد سكاي طرق التغلب على الجوع في وقت متأخر من الليل أثناء الحمل وبعض النصائح لتناول الطعام الآمن في وقت متأخر من الليل أثناء الحمل.

أسباب الإصابة بمتلازمة الجوع الليلي أثناء الحمل

«تقلصات المعدة القوية هي المسؤولة عن الإحساس بألم الجوع صدر: Freepik»

خلال فترة الحمل، تعد تقلصات المعدة القوية الناتجة عن المعدة الفارغة هي المسؤولة عن الإحساس بألم الجوع، وذلك بجانب التغيرات الهرمونية، والإجهاد، وقلة النشاط.

على الجانب الآخر تعد آلام الجوع هي استجابة فسيولوجية شائعة لنقص الغذاء. من الممكن أيضاً أن تشعر الحامل بآلام الجوع أثناء الحمل ولكن لا تشعر بالجوع. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل إلى جانب الجوع (مثل الجفاف أو قلة النوم أو التوتر) التي يمكن أن تساهم في آلام الجوع أثناء الحمل.

قد تختلف أحاسيس آلام الجوع المرتبطة بالحمل من امرأة إلى أخرى. مع تقدم الحمل، قد يتغير أيضاً تواتر وشدة آلام الجوع. قد يؤدي عدم كفاية النوم أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة إلى تفاقم علامات ألم الجوع أيضاً.

كيفية التعامل مع متلازمة الجوع الليلي أثناء الحمل

يساعد اتباع نصائح التغذية أثناء الحمل، ومعرفة ما يجب تناوله والكمية التي يجب تناولها، في التغلب على الجوع في وقت متأخر من الليل أثناء الحمل. إليك عدداً قليلاً من الخيارات المتاحة لمساعدة النساء الحوامل على التعامل مع آلام الجوع.

1. الحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحي

يمكن أن يساعد تناول وجبة متوازنة في التغلب على آلام الجوع ومنح الحامل الشعور بالشبع لفترة طويلة. تتكون الوجبة المتوازنة غالباً من مجموعة من المغذيات الدقيقة والكربوهيدرات والبروتينات والدهون وهي عناصر غذائية تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم والتحكم في هرمونات الجوع، مما يساعد الحامل في الشعور بالشبع. وبالمثل، فإن تناول الدهون الجيدة، مثل الأفوكادو، يعد أحد أفضل علاجات الجوع في منتصف الليل أثناء الحمل.

2. تناول الطعام في أوقات منتظمة

يمكن للحامل تجنب الشعور بالجوع الشديد والتحكم في متلازمة الجوع الليلي أثناء الحمل من خلال اختيار وجبات خفيفة غنية بالبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن الأساسية.

3. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يجب على الحامل التركيز ، وخاصة قبل النوم على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، فهي تساعد في منحها الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي التقليل من حاجتها لتناول الطعام في منتصف الليل.

4. وجبة خفيفة صغيرة ومتوازنة

عند الشعور بالجوع في منتصف الليل أثناء الحمل، فمن الأفضل اختيار وجبة خفيفة صغيرة ومتوازنة. ولإشباع الجوع في وقت متأخر من الليل أثناء الحمل، يجب التركيز على الأطعمة سهلة الهضم مثل البذور والمكسرات، والخبز المحمص، وألواح الجرانولا منخفضة السكر، وما إلى ذلك. ويوصى باختيار خيارات صحية للحمل في وقت متأخر من الليل، وتجنب تناول الأطعمة الثقيلة أو الحارة قبل النوم لأن هذه الأنواع من الأطعمة لديها القدرة على تعطيل النوم لتسببها في إرباك الهضم.

5. أطعمة يجب التوقف عن تناولها

يجب إذا شعرت الحامل بالرغبة الشديدة في تناول الأطعمة في وقت متأخر من الليل، الابتعاد عن بعض أنواع معينة من الأطعمة والوجبات الخفيفة.

فيما يلي قائمة بالأشياء التي لا يجب تناولها ولماذا:

الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية، لديها القدرة على تعطيل النوم، وقد تؤدي إلى زيادة الجوع أثناء الليل.

يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل، لأنها قد تسبب عسر الهضم أو حرقة المعدة، مما يؤدي إلى عدم الراحة أثناء النوم.

يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة المعالجة بشكل كبير أو التي تحتوي على مستويات عالية من الحلاوة، مثل المعجنات والحبوب السكرية والحلوى. يمكن أن يؤدي استهلاك أنواع معينة من الطعام إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى تعطيل أنماط النوم، وربما زيادة الشعور بالجوع لاحقاً.

يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون، مثل الأطعمة المقلية، لأنها قد تسبب الحموضة للحامل والشعور بعدم الراحة وعسر الهضم.

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