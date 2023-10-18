شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الينسون النجمى لمكافحة أدوار البرد والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التمتع بمناعة قوية أمرا مهما، وعلى الرغم من أن الأدوية فعالة بالتأكيد، إلا أننا غالبًا ما ننسى قيمة العلاجات الطبيعية بمكونات متوفرة بسهولة لدينا، والذي يمكن أن يساعدك بعضها في محاربة نزلات البرد أو السعال أو الأنفلونزا.

وفقا لموقع " timesofindia"، من شاي الزنجبيل إلى حليب الكركم، هناك الينسون النجمى وهو أحد التوابل المهدئة للغاية الذي تم تجربته واختباره في أدوار البرد أو عندما تكون لديك أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

فوائد الينسون النجمى الينسون النجمى غني بالفيتامينات

غالبًا ما يشار إلى الينسون النجمي على أنه دواء طبيعي لتعزيز المناعة، يحتوي على كميات عالية من فيتامين A وC، وهما مفيدان للغاية في التعافي ومكافحة الالتهابات في الجسم، كما أن فيتامين C مهدئ بشكل خاص أثناء نزلات البرد.

الينسون النجمي يحتوي على زيوت مغذية تحارب نزلات البرد

يحتوى الينسون النجمي على اثنين من المكونات النشطة الرئيسية هما الثيمول والتيربينول اللذان يساعدان على تخفيف البرد والسعال وأي مهيجات قتالية قد تهاجم الجهاز التنفسي، على الرغم من أن الخاصية المضادة للفيروسات للتوابل لا تزال قيد الدراسة، إلا أنها قد تكون فعالة للغاية في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي العلوي.

الينسون النجمي يحارب مشاكل الهضم

من الأعراض السائدة لارتفاع عدوى الأنفلونزا أو العدوى الفيروسية السيئة ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الانتفاخ، يحتوي الينسون النجمي على خصائص مهدئة تساعد على الهضم وتتحكم في الأعراض مثل الغثيان وقد يكون مفيدًا للنساء اللاتي يعانين من تقلصات الدورة الشهرية السيئة.

الينسون النجمي مضاد للالتهاب وغنى بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات هو ما يحتاجه الجسم لمحاربة السموم لتعزيز المناعة، وكلاهما موجودان بالينسون النجمي، أثبت الينسون النجمي أيضًا أن له خصائص مضادة للبكتيريا ومكافحة الميكروبات مما يجعله من التوابل الصحية، التي يمكن أن يعزز مناعتك.

كيفية تناول مشروب الينسون النجمى

قم بغلي كوب من الماء وأضف إليه 4-5 نجوم من الينسون، نتركها تغلي جيدًا، تبرد لمدة 10-15 دقيقة قبل الشرب، ومن الأفضل تناوله على معدة فارغة، ويمكن أيضا أن تعطى للأطفال الصغار، ولكن إذا تم تشخيص إصابتك بالمتلازمة تكيسات المبيض أو ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين، ففكري في أخذ نصيحة الطبيب أولاً قبل إضافة ذلك إلى نظامك الغذائي.