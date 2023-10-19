شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. أطعمة تسبب السرطان منها رقائق البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعرضنا العديد من العناصر اليومية وممارسات الطهي في مطابخنا لمخاطر صحية محتملة، فى هذا التقرير نتعرف على بعض العوامل المسببة للسرطان والتي توجد عادة في المطبخ ونناقش طرق تقليل التعرض لها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة فى مطبخك تسبب السرطان ​1-مادة الأكريلاميد، وهي مادة مسرطنة محتملة موجودة في رقائق البطاطسالأكريلاميد هو مركب كيميائي يتشكل بشكل طبيعي عند طهي بعض الأطعمة في درجات حرارة عالية، مثل القلي أو التحميص أو الخبز. يوجد عادة في الأطعمة مثل رقائق البطاطس والبطاطس المقلية والخبز المحمص.

صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) مادة الأكريلاميد على أنها مادة مسرطنة محتملة للإنسان. لتقليل التعرض لمادة الأكريلاميد، فكر في طهي الطعام على البخار أو غليه أو وضعه في الميكروويف بدلاً من قليه أو خبزه.

2- الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات تتشكل في اللحوم المطبوخة في درجات حرارة عاليةالهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) هي مجموعة من المواد الكيميائية التي يمكن أن تتشكل عند طهي اللحوم في درجات حرارة عالية، مثل الشوي.

ارتبطت الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، خاصة عندما تكون اللحوم متفحمة أو سوداء. لتقليل تكوين الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، استخدم لهبًا أقل وتجنب الإفراط في طهي اللحوم أو حرقها.

إن نقع اللحوم في الأعشاب والتوابل والمكونات الحمضية مثل الخل أو عصير الليمون يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات. 3- نترات الصوديوم الموجود في اللحوم المصنعةيشيع استخدام نترات الصوديوم كمواد حافظة في اللحوم المصنعة عندما تتفاعل هذه المركبات مع بروتينات معينة أثناء الطهي أو المعالجة في درجات حرارة عالية، فإنها يمكن أن تشكل النتروزامين، وهي مواد مسرطنة قوية. لتقليل التعرض للنيتروزامين، قلل من استهلاك اللحوم المصنعة واختر البدائل الخالية من النترات عند توفرها. 4-مادة BPA في عبوات المواد الغذائيةالبيسفينول أ (BPA) هو مادة كيميائية اصطناعية توجد عادة في حاويات المواد الغذائية البلاستيكية وبطانات العلب وزجاجات المياه. يمكن أن تتسرب مادة BPA إلى الأطعمة والمشروبات، خاصة عند تسخين الحاويات أو تعرضها لدرجات حرارة عالية.

تشير الأبحاث إلى أن مادة BPA قد يكون لها تأثيرات هرمونية ويمكن أن تساهم في خطر الإصابة بالسرطان. لتقليل التعرض لـ BPA، اختر حاويات زجاجية أو فولاذية مقاومة للصدأ لتخزين وتسخين الطعام، وتجنب استخدام الحاويات البلاستيكية التي تحمل رموز إعادة التدوير 3 (كلوريد الفينيل، PVC).

5-العثور على مادة الفثالات في أغلفة المواد الغذائية البلاستيكيةالفثالات هي مجموعة من المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج أغلفة المواد الغذائية البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف. كما هو الحال مع مادة BPA، يمكن أن تصل الفثالات إلى الطعام عندما تتلامس مع الغلاف البلاستيكي. أشارت بعض الدراسات إلى أن الفثالات قد يكون لها خصائص مسرطنة. لتقليل التعرض للفثالات، فكر في بدائل للأغلفة البلاستيكية، مثل ورق الشمع أو أغطية الطعام المصنوعة من السيليكون القابلة لإعادة الاستخدام. 6- بقايا المبيداتيمكن العثور على بقايا المبيدات الحشرية في الفواكه والخضراوات، وقد ارتبط التعرض لهذه البقايا بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. لتقليل التعرض للمبيدات الحشرية، فكر في غسل الفواكه والخضراوات جيدًا تحت الماء الجاري، واستخدم فرشاة أو قطعة قماش لإزالة البقايا من السطح. كلما أمكن، اختر المنتجات العضوية التي تزرع بدون مبيدات حشرية صناعية. 7-الأفلاتوكسينات الموجودة في العفن الشائع في الحبوبالأفلاتوكسينات هي سموم تحدث بشكل طبيعي وتنتجها بعض أنواع العفن التي يمكن أن تلوث الحبوب والمكسرات والبقوليات، خاصة عند تخزينها في ظروف دافئة ورطبة. تم تصنيف الأفلاتوكسين على أنها مواد مسرطنة، خاصة فيما يتعلق بسرطان الكبد. لتقليل التعرض للأفلاتوكسين، قم بتخزين الحبوب والمكسرات والبقوليات في مكان بارد وجاف وتخلص من أي منتجات تبدو متعفنة أو لها رائحة كريهة.





8-الفورمالدهيد الموجود في منتجات التنظيفالفورمالديهايد هو مادة كيميائية تستخدم كمادة حافظة في بعض الأطعمة وكمطهر لأسطح المطبخ. في حين أن المستويات المنخفضة من الفورمالديهايد تعتبر آمنة بشكل عام، فقد تم ربط المستويات العالية من التعرض لها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

لتقليل التعرض للفورمالدهيد، اختر الأطعمة التي تحتوي على عدد أقل من الإضافات والمواد الحافظة، وتأكد من التهوية الجيدة عند استخدام المنتجات التي تحتوي على الفورمالديهايد في المطبخ.