شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مرض الثعلبة.. منها الضغط النفسى والوراثة والان مع تفاصيل الخبر
- الضغط النفسي من أبرز الأسباب .
-العامل الوراثي له دور كبير في الإصابة.
-ضعف في الجهاز المناعي يزيد من فرص الإصابة بمرض الثعلبة.
-عدوى فيروسية، أو بكتيرية.
-نقص التغذية الجيدة الغنية بالعناصر الغذائية تعد من الأسباب.
-التغيرات الهرمونية.أعراض الاصابة بمرض الثعلبة-شعر متقصف أو ضعيف يتكسر أو يتساقط بسهولة.
-مناطق ملتهبة أو مؤلمة في فروة الرأس .
-ظهور بقعة دائرية قشرية أو ملتهبة واحدة أو أكثر.
-بقع يزداد حجمها ببطء وتظهر بها نقاط سوداء صغيرة.
علاج مرض الثعلبةهناك العديد من النصائح التي تقدم لعلاج مرض الثعلبة، ومنها:
-تقليل التعرض للتوتر والقلق.
-عند ضرورة التعرض لأشعة الشمس، عليك وضع الكريمات الواقية، لأن تعرض مرضي الثعلبة لأشعة الشمس قد يتسبب في التعرض للمزيد من الأعراض.
-الاهتمام وعلاج المشاكل الصحية المتربة علي الإصابة كضعف الجهاز المناعي.
-أخذ علاجات مضاداة للإلتهابات.
-علاج بعض أنواع الصلع، عن طريق الأدوية المحفزة لنمو الشعر.
وأخيرا أشار التقرير، أن مرض الثعلبة من الأمراض غير المعدية علي الإطلاق.
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