شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مرض الثعلبة.. منها الضغط النفسى والوراثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهور فراغات في فروة الرأس وتساقط الشعر بطريقة غريبة، يعد من أعراض الإصابة بمرض الثعلبة، هذا المرض الجلدي الناتج عن حدوث خلل مناعي في الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على طبيعة هذا المرض وفقا لموقع “webmed”. ما مرض الثعلبةالثعلبة من الأمراض الجلدية التي تتسبب في ظهور فراغات في فروة الرأس، ويشعر الشخص المصاب بهذا المرض بالحرج، ويعد من الأمراض الجلدية، التي يصاب بها النساء والرجال وأيضا الأطفال، وتتسبب في تساقط الشعر في الرأس واللحية. أسباب الإصابة بمرض الثعلبةهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بمرض الثعلبة ومنها:

- الضغط النفسي من أبرز الأسباب .

-العامل الوراثي له دور كبير في الإصابة.

-ضعف في الجهاز المناعي يزيد من فرص الإصابة بمرض الثعلبة.

-عدوى فيروسية، أو بكتيرية.

-نقص التغذية الجيدة الغنية بالعناصر الغذائية تعد من الأسباب.

-التغيرات الهرمونية.

أعراض الاصابة بمرض الثعلبة-شعر متقصف أو ضعيف يتكسر أو يتساقط بسهولة.

-مناطق ملتهبة أو مؤلمة في فروة الرأس .

-ظهور بقعة دائرية قشرية أو ملتهبة واحدة أو أكثر.

-بقع يزداد حجمها ببطء وتظهر بها نقاط سوداء صغيرة.





علاج مرض الثعلبةهناك العديد من النصائح التي تقدم لعلاج مرض الثعلبة، ومنها:

-تقليل التعرض للتوتر والقلق.

-عند ضرورة التعرض لأشعة الشمس، عليك وضع الكريمات الواقية، لأن تعرض مرضي الثعلبة لأشعة الشمس قد يتسبب في التعرض للمزيد من الأعراض.

-الاهتمام وعلاج المشاكل الصحية المتربة علي الإصابة كضعف الجهاز المناعي.

-أخذ علاجات مضاداة للإلتهابات.

-علاج بعض أنواع الصلع، عن طريق الأدوية المحفزة لنمو الشعر.

وأخيرا أشار التقرير، أن مرض الثعلبة من الأمراض غير المعدية علي الإطلاق.