شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض غير معروفة لسرطان الدم.. أبرزها تورم الغدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير المنشور عبر جريدة ديلي ميل، أن سرطان الدم نادرا ما يؤثر على الجهاز الليمفاوي وهذا الجهاز المسئول عن مكافحة الأمراض في الجسم، وهناك 6 أعراض تعد تحذيرية للإصابة، ومنها: -التعب:الشعور بالتعب حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم والراحة يمكن أن يكون علامة على فقر الدم، الذي يعرضك إلى انخفاض مستوى خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، مما يجعلك تشعر بالتعب وضيق التنفس وشحوب الوجه، واعتبرت مؤسسة سرطان الدم في المملكة المتحدة أن هذا النقص يعتبر عرضا وعلامة تحذيرية محتملة للإصابة بسرطان الدم. -كدمات غير مبررة:الكدمات عادة ما تكون علامة على نزيف تحت الجلد وتسببها إصابة، ولكن إذا ظهرت بدون سبب، فقد يكون ذلك علامة على مشكلة ما، ويقول مركز سرطان الدم في المملكة المتحدة إن الكدمة غير المبررة يمكن أن تعني أن لديك انخفاضًا في الصفائح الدموية، مما يساعد الدم على التجلط.

وأكد التقرير، أنه يمكن أن تظهر هذه الكدمات غير المبررة أيضًا على شكل طفح جلدي. وقد تظهر على شكل بقع صغيرة في الجلد أو على شكل بقع كبيرة متغيرة اللون، كما يقول مركز سرطان الدم في المملكة المتحدة.

-الحمى :يمكن أن يسبب سرطان الدم التهابات مستمرة ومتكررة وشديدة، وذلك لأن المصابين بالمرض لديهم مستويات أقل من خلايا الدم البيضاء، والتي عادة ما تساعد على مكافحة العدوى، ويحذر مركز سرطان الدم في المملكة المتحدة من أن ارتفاع درجة الحرارة الخاصة بالجسم إلى 38 درجة مئوية أو أعلى، حتى لو لم تكن هناك علامة واضحة على الإصابة بالعدوى، يمكن أن يكون أيضًا علامة على المرض. -التعرق الليلي: في بعض الحالات، يعاني الأشخاص المصابون بنوع من سرطان الدم، يسمى سرطان الغدد الليمفاوية، من تعرق ليلي غزير، وتقول المؤسسة الخيرية إن سبب هذا التعرق الليلي غير واضح. -كتل وتورمات:يمكن أن تتراكم خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية في الغدد الليمفاوية عندما تصاب بسرطان الدم، مما يسبب تورمات وكتلا، وتظهر هذه عادةً في الرقبة أو الإبط أو الفخذ، فمعظمها غير مؤلم. -مشاكل في البطن:يمكن أن يكون الألم في معدتك علامة أخرى على الإصابة بسرطان الدم.

ويقول مركز سرطان الدم في المملكة المتحدة إن السبب في ذلك هو تراكم خلايا الدم غير الطبيعية في الطحال، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التورم والشعور بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرة فقط، ويشعر بعض الأشخاص بعدم الراحة والألم في منطقة البطن، بالإضافة إلى الانتفاخ.

-فقدان الوزن غير المبرر :فقدان الوزن غير المبرر يمكن أن يكون علامة على سرطان الدم، فيستهلك بعض أشكال المرض الطاقة التي قد يستخدمها الجسم أو يخزنها، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ففقد بعض الأشخاص الوزن حتى عندما يتناولون الطعام بشكل طبيعي، يسمى بالدنف، حيث لا يمتص جسمك كل الدهون والبروتينات والكربوهيدرات من الطعام ويحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع من المعتاد.