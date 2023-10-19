شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل رجيم.. الحرمان من الطعام لا ينقص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثيرون أن الحرمان من تناول الطعام، والشعور بالجوع له علاقة قوية بالتخلص من الوزن الزائد، ولكن هل تعلم أن هذا الأمر غير صحيح، هذا ما أكده الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في جامعة المنصورة، مشيرا إلى أنها تثبت الوزن.

وقال حلمي، إن الجوع والحرمان من الطعام لا يساعدان على إنقاص الوزن، لأن منظومة الجسم تعمل على حماية نفسها في حالة الحرمان من الطعام وتتوقف عن عملية حرق الدهون وبالتالي ثبات الوزن، موضحا أن الأصح هو إتباع نظام غذائي أي حمية صحية ومتوازن يحتوي على مختلف العناصر الغذائية والخضراوات والفاكهة والأطعمة الصحية.

وأضاف، أن البعض يذهب لإجراء جراحات السمنة سواء كانت تكميم المعدة أو تحويل المسار ولكنها ليست بالحل السحري او الإجراء السهل اتباعه فهذه الجراحات لابد فيها من اجراء تقييم كامل للمريض ومعرفة هل فعلا يحتاج لهذا النوع من الجراحات أم لا .

وأشار إلى أنه بعد إجراء الجراحة يجب اتباع نظام تغذية صحي يتدرج بداية من تناول السوائل حتى الوصول للغذاء الاعتيادي شرط أن يدعم ببعض المكملات الغذائية لتعويض الفقد في العناصر الغذائية .

وشدد استشاري السمنة والنحافة، علي ضرورة عدم اعتياد الجسم علي حمية واحد لفترة طويلة، والاعتماد على نظام رجيم واحد لفترة طويلة يؤدي إلى ثبات الوزن لذلك يجب التنويع في أنظمة الرجيم لضمان عدم الثبات في الوزن والوصول للهدف أي الحصول على جسم رشيق.