شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب البكاء أثناء النوم عديدة.. أبرزها القلق وانقطاع التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تستيقظ وانت تبكى ، ولم تستطع تذكر السبب؟ كثير من الناس لا يستطيعون تذكر ما حدث في حلمهم، قد يكون لدى الشخص أحلام سيئة أو كوابيس في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي اضطرابات المزاج أيضًا إلى البكاء أثناء النوم، فالاستيقاظ بالدموع يمكن أن يستنزف طاقتك، وليس علامة جيدة على الصحة العقلية، وإليك بعض الأسباب التي تجعل الناس يستيقظون وهم يبكون ، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

أسباب البكاء أثناء النوم1. الأرق والأحلام المزعجة

السبب المتكرر للاستيقاظ بالبكاء هو الكوابيس، غالبًا ما تتميز هذه الأحلام المزعجة بعناصر مؤلمة أو قلقة أو مرتبطة بالخوف، قد تكون الكوابيس مقدمة لزيادة الضغط العاطفي ومشاكل الصحة العقلية.

2. الصدمة التي لم يتم حلها

قد يستيقظ الأشخاص الذين تعرضوا لصدمة مؤخرًا أو في الماضي وهم يبكون كعلامة على المشاعر المكبوتة.

3. الخسارة والحزن

الأحلام التي تعكس فقدان أحد أفراد أسرته يمكن أن تسبب الاستيقاظ بالبكاء، الحزن عملية صعبة ولها تأثير كبير على الصحة العقلية.

4. القلق والاكتئاب

القلق المزمن أو الكآبة المستمرة يمكن أن تغزو الأحلام، مما يخلق ضائقة عاطفية أثناء النوم، البكاء عند الاستيقاظ لأول مرة قد يكون علامة على مشاكل الصحة العقلية المستمرة.

5. قمع العواطف

بعض الناس يكبتون مشاعرهم طوال النهار، وقد تظهر هذه الأحاسيس أثناء نومك ليلاً، يمكن أن تشير الدموع التي تشعر بها عند الاستيقاظ إلى أنك تكبح مشاعرك عندما تحتاج إلى التعبير عنها والتعامل معها.

6. الإجهاد

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من التوتر والواجبات الصعبة إلى اضطراب أنماط النوم، بسبب التأثير العاطفي للتوتر على الناس، قد يستيقظون وهم يبكون.

7. الأدوية

بعض الأدوية يمكن أن تسبب مشاكل عاطفية مرتبطة بالنوم، من المهم جدًا أن تكون على دراية بالآثار الجانبية لأي دواء.

8. اضطرابات المزاج

يمكن أن تكون التقلبات المزاجية الشديدة، وخاصة الكآبة العميقة، من أعراض أمراض الاضطراب ثنائي القطب، سواء في الأحلام أو عندما تستيقظ، قد تواجه هذه التقلبات العاطفية.

9. مشاكل النوم

انقطاع التنفس أثناء النوم والأرق ومتلازمة تململ الساقين هي بعض الأمثلة على اضطرابات النوم التي يمكن أن تزعج دورة النوم وتسبب الألم النفسي عند الاستيقاظ.

10. استراتيجيات التكيف

في بعض الأحيان، قد يكون البكاء عند الاستيقاظ بمثابة استراتيجية للتكيف لا تعرفها حتى، يمكن أن يعني ذلك أن الناس يستخدمون أحلامهم كوسيلة لمعالجة الأعباء العاطفية والتخلص منها.