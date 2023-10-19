شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتبع دايت الصيام المتقطع بشكل صحيح؟ استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور بيشوى نان، استشارى التغذية والعلاج الطبيعى وماجستير التغذية بجامعة القاهرة، إن دايت الصيام المتقطع نظام غذائى لإنقاص الوزن يعتمد على الامتناع عن تناول الطعام لعدد ساعات معينة، وأقل مدة هى 12 ساعة وقد تصل ساعات الصيام إلى 16 ساعة تدريجيا.

وأوضح الدكتور بيشوى نان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه فى وقت الصيام خلال دايت الصيام المتقطع يسمح بشرب الماء و المشروبات التي لا تحتوى على أى سعرات حرارية مثل: القهوة، الشاي والأعشاب، مضيفاً أن إضافة أى حليب أو عسل أو سكر على المشروبات يوقف الصيام المتقطع ومنظومة الحرق في الجسم.

وأشار إلى أنه خلال أوقات تناول الطعام في دايت الصيام المتقطع يجب أن تطبق قواعد نظامك الغذائي التي يصفها طبيبك لأعلي استفادة من دايت الصيام المتقطع.

كيف يساعد دايت الصيام المتقطع على إنقاص الوزن؟

قال الدكتور بيشوي نان إنه بعد ساعات الصيام الجسم بيكون انتهى من تكسير كل مخزون السكر في الجسم ويبدأ يكسر الدهون وهو ما يؤدى إلى إنقاص الوزن.

وعن فوائد دايت الصيام المتقطع أوضح استشارى التغذية أن الصيام المتقطع يساعد على فقدان دهون الجسم وبالتالى الوصول لوزن صحى، يحسن الذاكرة وصحة القلب ويحسن مقاومة الأنسولين كما يحسن تعافى الخلايا في الجسم.

وقال إن هناك حالات لا يجب أن تتبع دايت الصيام المتقطع، منها الأشخاص أقل من 18 سنة، مرضي السكر والقلب والحوامل والمرضعات ومرضي الضغط المنخفض.