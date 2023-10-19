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عدن - ياسمين التهامي - يسبب الوفاة.. تحذير عاجل من هذه الحالة للزعفران قد يكون ساماً وتودي للوفاة.. الفوائد الصحية لـه
كشف موقع World is One News، عن فوائد صحية مذهلة لنبات الزعفران الذي يتميز برائحة طيبة، ويستخدم في الطهي وتلوين الحلوى، وتتبيل الطعام.
ومن هذه الفوائد ما يلي:
1- مكمل غذائي ومضاد للأكسفهو يعمل على حماية الخلايا من التأثيرات الضارة للجذور الحرة والإجهاد التأكسدي.
2- محاربة سرطان القولون
لأنه غني بمضادات الأكسدة القوية، فيعمل على مكافحة الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة التي ترتبط بشكل أساسي بالأمراض المزمنة، مثل السرطان. وهو يحارب خلايا سرطان القولون.
3- الحد من الشهية
يساعد الزعفران في تقليل الشهية والرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، وهي عادة شائعة تؤدي إلى زيادة الوزن، وبالتالي يعد سببًا غير مباشر في إنقاص الوزن.
4- متلازمة ما قبل الحيض
يعالج الزعفران أعراض متلازمة ما قبل الحيض PMS، بما يشمل الأعراض العاطفية والنفسية والجسدية التي تسبق الدورة الشهرية.
5- مضاد للاكتئاب
يساعد الزعفران على تحسين الحالة المزاجية، حيث كشفت مراجعة علمية لخمس دراسات أن مكملات الزعفران أكثر فعالية من الأدوية الوهمية في علاج أعراض الاكتئاب بدون الآثار الجانبية للعقاقير الدوائية التقليدية.
جرعة سامة
وينصح الخبراء بأن تكون الجرعة اليومية من الزعفران كمكمل غذائي أقل من 1.5 غرامات، محذرين من أن الجرعات الأعلى