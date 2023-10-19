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عدن - ياسمين التهامي - تخلص من دهون البطن نهائيا خلال أسبوع.. بملعقة واحدة من القرنفل ونصف ليمونة.. إليكم طريقة للتحضير!

يُعدّ القرنفل من النباتات العطرية ذات الفوائد الطبية والصحية العديدة لجسم الإنسان .

وبدأ استخدام الناس للقرنفل منذ آلاف السنين حيث يمكن استخدامه في الدواء والغذاء على حد سواء.وللقرنفل منافع طبية هائلة قد تغنيك عن زيارة الأطباء في مرات كثيرة،حيث يدخل القرنفل في شفاء أمراض لاتُحصى في الجسم.

ويُمكن استخدام القرنفل وفق وصفات طبية أو حميات غذائية أو استخدامه مفردا وذلك بحسب طبيعة المرض أو المشكلة التي يعاني منها الإنسان.

ويستخدم القرنفل في شفاء أمراض كثيرة خطيرة مثل أمراض القلب والسكري والقضاء على الخلايا السرطانية كما يستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي والعصبي والمعدة.

ومايُميز القرنفل هو قدرته على العلاج في وقت قصير جدًا باستعمال طرق سهلة ومن المشكلات التي يعالجها القرنفل هي مشكلة زيادة دهون البطن.

وتشكل الدهون التي تتراكم في جسم الإنسان هاجسًا خطيرًا يؤرق بال المصابين بها حيث تمنعهم من الحركة بشكل مريح وروتيني كما تتسبب بحدوث أمراض أخرى.وكشفت الدراسات الحديثة أنّ تراكم الدهون في جسم الإنسان قد يكون السبب الأول في الإصابة بأمراض القلب والسكر وتصلب الشرايين وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم. وبالرغم من الإرشادات الطبية المكثفة والنصائح الدورية الكبيرة التي تنتشر بغرض التحذير من خطورة السمنة إلا إنّ السمنة تزداد كل عام بشكل مهول .

ويعاني كثير من سكان العالم من تراكم دهون البطن التي تشكل أمر مقلقًا وخطيرا للمصابين.

ويلجأ عدد من المصابين لاستخدام الأدوية الكيمائية والعقاقير الطبية وأحيانًا الوصول إلى إجراء عمليات جراحية لإزالة هذه الدهون.

وظهرت طرق طبية بديلة تعمل على إزالة دهون البطن والتخلص منها بوقت يسير وذلك باستخدام نبات القرنفل حيث يملك القرنفل قدرة خارقة علي إزالة الدهون من الجسم بشكل عام والبطن بشكل خاص بسرعة قياسية.وتعمل الفيتامبنات والعناصر والمواد الكيمائية. التي تدخل في تركيب القرنفل بالقضاء على مشكلة الدهون من خلال الآتي:

1-تثبيط صنع الأحماض الدهنية المسؤول الأول عن السمنة.

2-تنظيم مستويات الدهون في الدم.

3-تخفيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم .

ويعمل القرنفل مع الليمون والبقدونس بطريقة مذهلة للقضاء على الدهون من خلال وصفة شهيرة تعطي نتائج مذهلة بوقت قصير ولاقت الطريقة في العلاج شهرة كبيرة نظرا لنتائجها المضمونة.

لماذا البقدونس والليمون بالذات ؟

أولًا البقدونس:

للبقدونس قدرة هائلة في إزالة دهون البطن حيث له فوائد عديدة في ذلك منها:

-البقدونس يحتوي على سعرات حرارية قليلة مايمنع تراكم الدهون.

-البقدونس غني بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.يحفز عملية الهضم.

-يعالج انتفاخات البطن.

-يذيب السوائل الزائدة من الجسم.

-غني بمضادات الأكسدة التي تزيل تكدس الدهون في البطن.

ثانيًا الليمون:

- يحتوي الليمون على فيتامين سي ممايحفز الهرمون المسؤول عن التخلص من الدهون الموجودة في الجسم.

-الليمون قاطع للشهية -غني بالألياف الغذائية.

كيف يُمكن تحضير واستخدم القرنفل في إزالة الدهون ؟

1-وضع ملعقة واحدة من القرنفل في إناء.

2-إحضار نصف ليمونة وتقطيعها إلى قطع صغيرة.

3-إضافة لتر واحد من الماء في الإناء وتركه على نار هادئة لمدة 10دقائق حتى يتغير لون الماء حلي اللون البني.

4-إضافة حزمة من البقدونس للوعاء وتغطيته لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات حتى ينقع البقدونس.5-بعد مرور ساعتين نقوم بتصفية المغلي والاحتفاظ بمائه بقنينة من الزجاج في الثلاجة.

طريقة استخدام الوصفة.

- تدفئة المغلي بعد إخراجه من الثلاجة عند الاستخدام.

-أخذ كوب واحد قبل طعام الإفطار بنصف ساعة وكوب واحد قبل وجبة العشاء بنصف ساعة.

متى تظهر النتائج؟

وتختلف مدة ظهور النتائج من وقت لآخر حيث تظهر لدى بعض الأشخاص خلال أسبوع وقد تتأخر لدى البعض لأكثر من هذه المدة.

محاذير استعمال هذه الوصفة؟

-يُمنع استخدام هذه الوصفة للحوامل والمرضعات.

- يمنع استخدامها للأشخاص الذين يعانون من مشاكل المعدة والمسالك البولية وأمراض الكلى.