وصفات الفلفل الاسود للتخسيس وحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - هناك الكثير من الطرق والوسائل الطبيعية التي تساعد على تنحيف الجسم والتخلص من الوزن الزائد. الفلفل الأسود أيضاً من التوابل المفيدة التي تحتوي على مضادات التهاب وتساعد على حرق الدهون. ويعتبر الفلفل الأسود من أكثر التوابل التي تستخدم في العديد من الاطعمة، ويتميز بمنح الطعام نكهة مميزة ومذاق لذيذ، ولا يقتصر استخدامه في الطبخ فقط، حيث يعتبر الفلفل الأسود من الوسائل الناجحة في إنقاص الوزن وحرق الدهون في بعض مناطق الجسم، إضافة الى أنه يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية.

تعرفي الى فوائد واستخدامات الفلفل الاسود للتخسيس وحرق الدهون.

استخدامات الفلفل الأسود للتخسيس

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زيت الفلفل الأسود

يمكنكِ شراء زيت الفلفل الأسود النقي من الصيدلية، وإضافة قطرة واحدة من هذا الزيت إلى كوب من الماء. تناولي المشروب هذا قبل تناول وجبة الإفطار، يمكنك أيضًا وضع هذا الزيت على بشرتك لعلاج الالتهابات الجلدية.

شاي الفلفل الأسود

يعتبر شاي الفلفل الأسود، شاي سهل التحضير، ومن أفضل الطرق لاستهلاك الفلفل الأسود بهدف فقدان الوزن.

مكونات الشاي:



الفلفل الأسود

الزنجبيل

الليمون

العسل

قرفة

استخدمي ¼ ملعقة من كل مكون، فقط الفلفل الأسود يُضاف منه ضعف الكمية على الماء الساخن، ويغطى حتى يهدأ ثم تناوليه قبل وجبة الإفطار.

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الفلفل الأسود والعسل

المكونات

كوب ماء

ملعقة صغيرة من العسل

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج



طريقة التحضير:

يُغلي كوب من الماء، ثم يُضاف العسل والفلفل الأسود، ويُقلب جيدًا ويترك حتى يهدأ إلى درجة حرارة الغرفة قبل الشرب.

هذا الخليط بمثابة مياه للتخلص من السموم عند استهلاكها في الصباح، العسل هو طريقة للتحلية الطبيعية التي تعزز المذاق، وهو أيضًا عامل مضاد لمرض السكر. ومن ثم، يعتبر تناول الفلفل الأسود والعسل لفقدان الوزن خيارًا صحيًا.

فوائد الفلفل الاسود للتنحيف

الصورة عن موقع Freepik

-يساعد اعلى التخلص من الوزن الزائد بالجسم.

- يعالج ترهلات الجسم الناتجة عن اتباع أنظمة الحميات الغذائية.

-يساهم في الحد من تكون خلايا دهنية جديدة، حيث يحتوي على معدلات عالية من مركب البيبيرين.

-يساعد على إذابة الدهون المتراكمة في الجسم خاصة في منطقة الخصر والأرداف.

-يزيد من كمية الحرق، وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن.

- تحفيز عملية الهضم ومعالجة الإمساك.

-يساعد على حرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية الزائدة.

-يحتوي على معدلات كبيرة من الألياف الغذائية، مما يجعله يمنح الجسم الشعور بالشبع لفترات طويلة.

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