أطعمة توقف تساقط الشعر سريعاً وفق اختصاصية

هل تفقدين شعرك في حفنة؟ هل تجدين الشعر بانتظام على ملابسك وعلى وسادتك؟ هل يؤدي تساقط شعرك إلى إحداث فراغ في فروة رأسك؟ هذا ليس طبيعياً.

شاركت اختصاصية التغذية بولين أنسكوير، نصائحها للتغلب على تساقط الشعر عبر صفحتها على إنستغرام. وهي تتكوّن من بعض التعديلات الغذائية، التي تتضمن التركيز على الحديد وفيتامين بي9 وبي12 والزنك والنحاس وفيتامين دي.

تشير الاختصاصية بولين بداية إلى أنه يمكننا أن نتحدث عن الثعلبة لوصف مشكلتك، والتي تتميز بتساقط الشعر أو شعر الجسم. في شكلها الأكثر شيوعاً وتكراراً (الثعلبة الأندروجينية)، فإنها تؤثر على الجزء العلوي من الجمجمة وتسبب انخفاضاً في سماكة الشعر.

يمكن أن تكون الثعلبة حادّة أو مزمنة، موضعية أو معممة. حادّة، وتتجلى في تساقط الشعر المفاجئ الذي يمكن أن يشكل بقعاً خالية من الشعر أو يتم توزيعها على فروة الرأس بأكملها.

قد تفتقرين إلى بعض العناصر الغذائية

أسباب تساقط الشعر متعددة: عوامل هرمونية، فقر الدم، خلل في الغدة الدرقية، تغير الموسم، الولادة، الأدوية.. بعض أنواع الثعلبة شائعة عند الرجال والنساء وبعضها يصيب النساء أكثر.

توصي الاختصاصية بولين أنسكوير بالعمل على المستوى الهرموني أولاً، ثم عن طريق النظام الغذائي. "أنت بحاجة إلى الأندروجينات الخاصة بك، وأن يكون لديك نسبة عالية من الكوليسترول، وأن تكون لديك وظيفة كبدية مثالية لإزالة السموم من مستقلبات الأندروجين، وأن يتمتع جسمك بوظيفة جيدة للغدة الدرقية ومستويات الكورتيزول المثالية".

وتضيف أنه إذا كنت تفقدين شعرك، فقد يكون لديك نقص في الحديد وفيتامين بي 12 و بي 9 والزنك والنحاس وفيتامين دي. وفي حين أن المكملات الغذائية يمكن أن تساعد، إلا أنها لن تتفوق على النظام الغذائي أبداً.

البروتينات لمنع تساقط الشعر

في الواقع، "مادة الكيراتين هي واحدة من العناصر الأساسية للشعر. إنها مكوّنة من الأحماض الأمينية (وحدات بناء البروتين)"، تتابع اختصاصية التغذية. لذلك يتعلق الأمر باستهلاك ما يكفي من البروتين. ركّزي على الدواجن والبيض والجبن وكذلك البروتينات النباتية مثل البقوليات (العدس والفاصوليا الحمراء والحمص والفول وغيرها).

"ولتحسين وظائف الكبد وإزالة السموم من مستقلبات الأندروجين، يمكنك تناول الخرشوف أو الفحم أو الفجل الأسود أو الكينوا أو البروكلي أو البنجر أو حتى بذور الكتان".

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