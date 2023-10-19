6 معلومات لا تعرفينها عن الرضيع في الأسبوع الأول من الشهر السادس

عندما تراقبين نمو طفلك البالغ من العمر 6 أشهر، سترين أنه يتطور ليس فقط جسدياً ولكن عقلياً أيضاً خاصة في الأسبوع الأول من الشهر السادس. فقد يقدّر طفلك وجودك في هذا العمر، ويستمتع بإعجاب لنفسه في المرآة، ويمكنه تناول الأطعمة شبه الصلبة بشكل فوضوي.

إذا كنت مهتمة بمعرفة ما يخبئه لك طفلك حديث الولادة عندما يبلغ من العمر ستة أشهر، إليك وفقاً لموقع هيلث المعالم التنموية التي يجب أن يصل إليها طفلك البالغ من العمر ستة أشهر من حيث نمو الطفل العقلي والجسدي والاجتماعي، ويجب التأكد من التحدث إلى طبيب طفلك إذا كنت تعتقدين أنه لا ينمو بالمعدل الطبيعي له.

1. نمو مهارات الطفل المعرفية

يكون الطفل أكثر فضولاً للبيئة من حوله ، فيلمس ويمسك الأشياء التي تبهره كما سيختبر طفلك البالغ من العمر ستة أشهر نتائج عدة أفعال، ويقيس ردود أفعالك.

كما ستلاحظين أيضاً أنه عندما تتحدثين إلى طفلك، إنه سيستجيب للأصوات، وذلك لأنه يستوعب التواصل اللفظي ببطء أيضاً بما أن الطفل يتمتع بمهارات أفضل في تفسير الصوت، فإنه سيبذل جهوداً لتقليد الأصوات التي يسمعها من خلال الثرثرة.

على الجانب الآخر يكون لدى طفلك أيضاً في هذا العمر وعي ذاتي، وستلاحظين مدى إعجابه بنفسه في المرآة. فقد يعشق الأطفال في هذا العمر انعكاسهم ويسعدون برؤيته، ولا يرتبكون عند رؤية صورتهم في المرآة، مما يدل على تحسن قدرات الدماغ على التمييز لما تراه.

2. التمييز بين الألوان

تعتبر عينا الطفل من أهم التطورات الجسدية في عمر ستة أشهر فيمكن لطفلك التمييز بين درجتين من الألوان، وبالتالي يحب النظر إلى الأشياء ذات التباين العالي وكتب القصص ذات الألوان الزاهية. كما أنه يتمتع بإدراك للمسافات، يمكنه الحكم على الأشياء والمسافات بدقة. يمكنه أيضاً تتبع الأشياء، وستلاحظين أنه يحدق في الكرة المتدحرجة حتى تتوقف.

3. التنسيق بين اليد والعين

في الأسبوع الأول من الشهر السادس يصبح الأطفال ماهرين في مد أيديهم للإمساك بالأشياء حتى لو كانت متحركة. بمجرد أن يمسكوا بشيء ما، فإنهم يراقبونه بعناية، وقد يمررونه أيضاً من يد إلى أخرى كما يمكنه حمل الأشياء بجميع أصابعهم وإذا كان طفلك يتغذى بالحليب الصناعي، ستلاحظين أنه الآن يحمل زجاجة الرضاعة الخاصة به بسهولة.

4. الجلوس بدون بدعم

بمجرد بلوغ الطفل الرضيع عمر 6 أشهر تقوى عضلات ظهره، ويكون قادراً على دعم وزن جسمه بالكامل، وسرعان ما سيكون قادراً على الجلوس بشكل مستقيم دون أي مساعدة.

أيضاً لا يمتلك الطفل عضلات ظهر قوية فحسب، بل يمتلك أيضاً عضلات رقبة قوية مما ينعكس على رأسه الذي يكون أكثر ثباتاً، وأكثر قدرة على التحكم في حركته.

كما يستفيد الطفل الصغير من عضلات الظهر والرقبة القوية من خلال تعلم التدحرج في كلا الاتجاهين من ظهره إلى بطنه، والعكس.

5. تغيير مواعيد نومه

عندما يكون طفلك في هذا العمر، قد ينام حوالي 12 إلى 16 ساعة في اليوم. فقد يغفو حوالي تسع ساعات في الليل، وأحياناً لفترة أطول، مع بضع فترات استيقاظ قصيرة. أما خلال النهار، فسيظلون بحاجة إلى قيلولتين أو ثلاث، وقد يستيقظ الطفل الصغير لتناول طعامه من حين لآخر، ولكن ليس بنفس الوتيرة كما كان من قبل.

6. بدء ظهور علامات التسنين

من بداية الشهر السادس قد يبدأ طفلك في إظهار علامات التسنين، بما في ذلك سيلان اللعاب الزائد ومضغ الأشياء. قد تكتشفين سناً أو سنين، أو ليس بعد، حيث إن العمر الذي تظهر فيه الأسنان لأول مرة يختلف بشكل كبير من طفل إلى آخر.

بينما يحاول طفلك الإمساك بالأشياء واستكشاف العالم، تأكدي من توخي الحذر بشأن الأشياء التي يمكن أن تلمسها يداه الصغيرتان. فقد يقوم الكثير من الأطفال بوضع الأشياء في أفواههم، خاصة أثناء التسنين، لذا لا تعطي طفلك البالغ من العمر 6 أشهر أي طعام أو ألعاب قد تشكل خطر اختناق عليه.

7. الاستعداد لتناول الطعام الصلب

متع الطفل البالغ من العمر ستة أشهر بحاسة تذوق، ويكون جهازه الهضمي جاهزاً لهضم أول طعام صلب. يوصي بأن يبدأ الأطفال بتناول الحبوب الكاملة المسلوقة مثل الأرز والشعير والمدعمة بالحديد الممزوجة ببعض حليب الثدي أو الحليب الصناعي، ولكن يمكنك أيضاً البدء بالخضروات أو الفواكه المهروسة.

أيضاً عند تقديم أطعمة جديدة للأطفال، انتبهي لردود الفعل مثل الطفح الجلدي أو الإسهال أو القيء. في حالة حدوث أي من هذه التفاعلات، فيجب استشارة الطبيب لاستبعاد الحساسية الغذائية خاصة إذا عانيت أنت أو زوجك من حساسية الطعام.

قد يهمك أيضا:

طرق سهلة لتعليم الجمع والطرح للأطفال

طفلك من 10 إلى 12 شهراً يقلد النغمات ويكرر الأشياء المضحكة