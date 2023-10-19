طرق النوم الخاطئة للحامل التي يجب الانتباه إليها

تعد طرق النوم الصحيحة أمراً يجب الانتباه إليه لدى الأمهات الحوامل، فعندما تكونين حاملاً، يجب الحصول على 8 ساعات من النوم المريح على الأقل، ففي بداية الحمل يكون من السهل النوم بأي طريقة، ولكن مع تقدم الحمل وبروز البطن وزيادة وزن الجنين بداخلك تبحث النساء عن طريقة النوم الصحيحة التي تجعلهم يشعرون بالراحة، وتساعدهم على التخلص من الأرق وآلام الحمل ومنح أجسامهن بعض الراحة. طرق النوم أثناء الحمل لها أيضاً أهمية حيوية حتى لا تتأثر صحة الجنين؛ لذا إليك وفقاً لموقع هيلث بعض النصائح لاختيار طرق النوم المناسبة لك، وما هي طرق النوم الخاطئة التي يجب عليك تجنبها؟

1. النوم على الظهر

يجب على الحامل التوقف عن القيام بالنوم على الظهر منذ منتصف الحمل؛ لأن الرحم كبير بما يكفي لسد الوريد الأجوف السفلي، وهو الوريد الذي يحمل الدم غير المؤكسج من الجزء السفلي من الجسم إلى القلب عند الاستلقاء على ظهرك. يمكن أن يتداخل ضغط هذه الأوعية الدموية مع تدفق الدم إلى المشيمة والطفل. قد يؤدي ذلك في النهاية إلى شعورك بالدوخة والغثيان وضيق وصعوبة التنفس.

كما يمكن أن يؤدي النوم على الظهر أيضاً إلى زيادة الضغط على العمود الفقري وتفاقم آلام الظهر المعتادة التي تعاني منها العديد من النساء الحوامل.

2.النوم على البطن

قد تتجنبين طريقة النوم هذه بدءاً من الثلث الثاني من الحمل. ومع ذلك، إذا كنت ترغبين في النوم على بطنك، فيمكنك القيام بذلك قبل الأسبوع الـ16 من الحمل، والتوقف بعد ذلك طوال أشهر الحمل التالية. قد يكون النوم على البطن غير مريح مع نمو البطن؛ لأن النوم بهذه الطريقة يحدث ضغطاً على الرحم والأوعية الدموية.

3. النوم ورفع القدمين

تلجأ بعد النساء الحوامل إلى رفع أقدامهن على مكان مرتفع أثناء النوم ظناً منهن أن ذلك يساعد على إراحة القدمين، إلا أن ذلك يزيد من خطورة تورم القدمين، وفي شهور الحمل الأخيرة يزيد ذلك من الضغط على بطن الأم مما يعيق حركة الجنين، ويؤثر على تدفق الدماء للجنين.

كما أن هذه الطريقة في النوم تعمل على تخثر وتجلط الدم وزيادة فرص الإصابة بمرض السكري، وتعكر المزاج والإصابة بالاكتئاب والتوتر وفقدان العضلات لبنيتها، وولادة الجنين بوزن أقل من الوزن الطبيعي.

نوم الحامل على الظهر

لا داعي أن تقلق الحامل إذا وجدت نفسها تستيقظ نائمة على الظهر بدون قصد في الصباح حتى لو ذهبت للنوم على جانبها، فقد لا يسبب الاستلقاء على الظهر مضاعفات صحية للحامل مثل ضيق التنفس والدوخة والغثيان.

الطريقة الآمنة للنوم أثناء فترة الحمل

يعد النوم على الجانب هو الطريقة الأفضل للنوم خلال فترة الحمل، فيجب أن تبدئي في القيام بذلك بحلول الأسبوع العشرين؛ حيث يتفق معظم خبراء الطب على أن النوم على الجانب الأيسر هو أفضل طريقة للنوم أثناء الحمل لأنها تزيد من تدفق الدم إلى الطفل. وتعد أفضل طريقة للاستلقاء والراحة. علاوة على ذلك، فإن النوم على الجانب الأيسر يسمح للكلى بطرد الفضلات من الجسم بسرعة.

كيف تنامين بشكل مريح أثناء الحمل؟

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على النوم بطريقة مريحة أثناء الحمل.

ضعي وسائد بين ساقيك وواحدة بالقرب من بطنك لدعمها وأيضاً وعدة وسائد كبيرة على طول ظهرك لتوفير الدعم ومنع الحامل من التدحرج على ظهرها بالكامل.

يمكنك أن تطلبي من شريكك الاطمئنان عليك في وقت محدد ليلاً في حالة ميلك إلى التقلب على ظهرك. إذا وجدك مستلقية على ظهرك، فيمكنه مساعدتك للنوم على جانبيك.

قد يسبب الحمل اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل حرقة المعدة، خاصة في الثلث الثالث من الحمل. لذا يجب على الحامل تناول وجبات خفيفة قبل النوم وتناول الطعام ببطء مع قضمات صغيرة.

يمكنك تجربة طرق للاسترخاء والنوم جيداً على سبيل المثال، قد يساعدك التأمل والتمارين الخفيفة، مثل المشي، على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل أثناء الحمل يمكنك أيضاً الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو أخذ حمام دافئ مما يساعد جسمك على الدخول في حالة هدوء ويساعدك على النوم.

يجب تجنب مشاهدة التلفاز قبل النوم مباشرة؛ حيث وجدت الدراسات أن مثل هذه العادات تميل إلى التدخل في مواعيد النوم، وتجعلك أكثر عرضة للتأثر بمشاكل النوم، وخاصة الأرق.

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يومياً يزيد من خطر الإصابة بالحرقة ما يؤدي إلى الأرق وعدم الراحة في الليل، فبدلاً من ذلك يمكنك تناول كوب من الحليب الدافئ أو شاي الأعشاب.

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