شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان الثدي عند الرجال.. منها تورم العقد الليمفاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الثدي من الأمراض التى قد تصيب الرجال، ووفقا للإحصاءات، فإن خطر إصابة الرجل بسرطان الثدي في حياته هو حوالي 1 لكل 1000 ، وليس لدى الرجال بروتوكولات فحص ثابتة مثل النساء، الذين يخضعون بشكل روتيني لتصوير الثدي بالأشعة السينية للكشف المبكر، هذا النقص في الوعي، إلى جانب غياب الفحص الروتيني، غالبا ما يدفع الرجال إلى تجاهل التغيرات في أنسجة الثدى، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الثدي عند الرجال، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

أعراض سرطان الثدي عند الرجال ​تغيرات في أنسجة الثديإن العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان الثدي لدى الرجال هي اكتشاف ورم داخل أنسجة الثدي. غالبًا ما تكون هذه الكتل غير مؤلمة، مما يدفع الرجال إلى تجاهلها في البداية. ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل أي تغييرات غير عادية في منطقة الثدي، بما في ذلك التورم أو السماكة أو تنقير الجلد. تشوهات الحلمةيجب على الرجال الانتباه إلى التغيرات في حلماتهم. يعد النزيف أو الإفرازات (بخلاف حليب الثدي) أو انقلاب الحلمة من المؤشرات المحتملة لسرطان الثدي. أي تغييرات غير مبررة في مظهر أو نسيج الحلمة يجب أن تستدعي استشارة طبية فورية. تغيرات الجلديمكن أن يسبب سرطان الثدي تغيرات في الجلد حول منطقة الثدي. قد يظهر هذا على شكل احمرار أو تقشر أو تغيرات ملحوظة أخرى في نسيج الجلد. يجب على الرجال توخي الحذر بشأن هذه التغييرات وطلب المشورة الطبية في حالة حدوث مثل هذه الأعراض. الانزعاج أو الألميجب على الطبيب تقييم الانزعاج المستمر أو الألم أو الألم في منطقة الثدي، على الرغم من أنه لا يشير دائمًا إلى الإصابة بالسرطان. غالبًا ما يتجاهل الرجال هذه الأعراض، على افتراض أنها ناجمة عن عوامل أخرى. ومع ذلك، ينبغي التحقيق بدقة في أي مشكلة طويلة الأمد. تورم العقد الليمفاويةيمكن أن يؤدي سرطان الثدي إلى تضخم الغدد الليمفاوية تحت الإبط أو حول عظمة الترقوة. في حين أن تضخم الغدد الليمفاوية يمكن أن ينتج عن أسباب مختلفة، إلا أنه يجب تقييم استمرارها من قبل مقدم الرعاية الصحية لاستبعاد أي مشاكل أساسية.