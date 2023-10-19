أفضل الأطعمة والفواكه لتغذية الحامل وتثبيت الحمل

النظام الغذائي وخيارات الأطعمة والفواكه.. أمر بالغ الأهمية بالنسبة لصحة المرأة الحامل ونمو وتطور الجنين؛ إضافة إلى أن هناك أطعمة وفواكه محددة تعمل بفعالية على الحد من مخاطر بعض الأمراض وتثبيت الحمل، حيث أثبتت الأرقام أن هنالك العديد من حالات الإجهاض تحدث ومن الممكن تجنبها من خلال أسلوب الحياة الصحي قبل وأثناء الحمل..خاصة في ثلاثة الشهور الأولى من الحمل. التقرير التالي يعرض معلومات تهمك ..وأنواعاً من الفاكهة وفائدتها..إلى جانب بعض الأنظمة الغذائية والأطعمة التي تفيد الحامل والجنين..و تساعد على تثبيت الحمل. اللقاء والدكتور مصطفى ألزياد أخصائي التغذية للشرح والتفصيل.

معلومات تهمك

النظام الغذائي الصحي للحامل، يجب أن يشمل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية، بالإضافة إلى أن أنواعاً من ثمار معينة من الفاكهة.

والنظام الغذائي الصحي المتوازن يساعد أيضاً على دعم نمو الطفل، والحفاظ على جسد الحامل في أفضل حالة ممكنة؛ نظراً لما تحويه من فاكهة طازجة تحوي الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية والألياف.

ولهذا ينصح الأطباء الحامل بتناول وجبة خفيفة من الفاكهة..كأفضل طريقة لزيادة تناول الفيتامينات، بالإضافة إلى الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر..ما يقلل من زيادة الوزن.

فواكه تفيد الحامل وتثبت الحمل

المشمش

يحتوي المشمش على فيتامين أ، ج، هـ.. وكالسيوم يساعد على تقوية العظام ونمو الأسنان بقوة، والحديد الذي يمنع فقر الدم، البوتاسيوم والبيتا كاروتين والفسفور والسليكون؛ وكلها عناصر غذائية تساعد على نمو الطفل.

البرتقال

البرتقال مفيد للحفاظ على الجسم رطباً وصحياً، يحوي فيتامين سي لمنع تلف الخلايا ويساعد على امتصاص الحديد، و حمض الفوليك الذي يعمل على منع عيوب الأنبوب العصبي عند الطفل.

المانجو

كوب واحد من المانجو المفروم يوفر 100٪ من المعدل اليومي الموصى به من فيتامين"أ"، وأكثر من فيتامين سي، والطفل المولود الذي يعاني من نقص فيتامين (أ)،تصبح مناعته أقل، ومعرض لالتهابات بالجهاز التنفسي.

الكمثرى

توفر الكمثرى الكثير من العناصر الغذائي كالبوتاسيوم وحمض الفوليك، والمعروف أن تناول الحامل للكثير من الألياف أثناء الحمل، يساعد على تخفيف الإمساك، كما يمكن أن يفيد البوتاسيوم صحة القلب للحامل والجنين، ويحفز تجديد الخلايا.

الرمان

يعتبر الرمان غنياً بالمغذيات ومصدراً جيداً للطاقة، ويساعد محتواه العالي من الحديد على منع نقص الحديد لدى الحامل، والحفاظ على صحة العظام، كما أن شرب عصير الرمان قد يساعد على تقليل مخاطر إصابة المشيمة.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية؛ توفر الطاقة وتساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي، كما أنها تعزز الخلايا المسؤولة عن بناء الجلد وأنسجة المخ للطفل النامي، و يوفر البوتاسيوم الموجود في الأفوكادو الراحة من تقلصات الساق.

تابع..فواكه تفيد الحامل

الجوافة

تحتوي الجوافة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مما يجعلها مثالية للحوامل، حيث تساعد تناول الجوافة أثناء الحمل على استرخاء العضلات، والمساعدة على الهضم، وتقليل الإمساك.

الموز

يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في الموز، على علاج الإمساك المرتبط بالحمل، وكذلك تخفيف الغثيان والقيء في وقت مبكر من الحمل.

العنب

و يمكن أن تساعد العناصر الغذائية الموجودة في العنب على التغيرات البيولوجية التي تحدث أثناء الحمل؛ إذ يحتوي على مضادات الأكسدة المعززة للمناعة، والتي تساعد أيضاً على منع العدوى..وكلها عوامل تثبت الحمل..بالشهور الأولى.

التوت

يحتوي التوت أيضاً على الكثير من الماء، لذا فهو مصدر ممتاز للترطيب، كما يساعد فيتامين سي على امتصاص الحديد، ويعزز جهاز المناعة في الجسم.

التفاح

وجدت إحدى الدراسات أن تناول التفاح أثناء الحمل قد يقلل من احتمالية إصابة الطفل بالربو والحساسية بمرور الوقت.

كمية الفاكهة التي يجب أن تتناولها الحامل

تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات الطازجة كل يوم وتنويعها قدر الإمكان، طازجة أو معلبة أو مجمدة أو مجففة وقطعة واحدة من الفاكهة، للفواكه التي يزيد حجمها على حجم كرة التنس

تناول الكثير من الفاكهة والخضروات أثناء الحمل، يوفر للمرأة الحامل تغذية كافية لدعم نمو الجنين، وتقلل أيضاً من مخاطر الإصابة بأمراض وعيوب معينة، وتساعد على تغذية جسم المرأة

نظام غذائي وأطعمة وفيتامينات تثبت الحمل

حمض الفوليك، حيث إنه يحتوي على بعض الخصائص التي تساعد على تثبيت الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية، ويوجد في أطعمة كثيرة مثل الخضروات الورقية والبرتقال والحبوب الكاملة.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم لعدد ساعات كافية وعدم بذل أي مجهود بدني حتى لا تتعرض للإجهاض.

الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات المختلفة مثل الخضروات والفواكه والابتعاد عن تناول الدهون بكثرة.

الابتعاد عن الضغط النفسي والعصبي، حيث يؤثر ذلك على صحة الجنين والحمل ويزيد من خطر الإصابة بالإجهاض.

أطعمة

تناول الأسماك حيث أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الأوميجا 3 التي تعزز صحة الأم والجنين مثل سمك السلمون نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من الزنك.

تناول كمية كبيرة من السوائل الطبيعية مثل المياه والعصائر، فيعمل ذلك على منع الجفاف وتثبيت الحمل وتعزيز نمو الجنين والحفاظ عليه.

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