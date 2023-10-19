مجموعة من مرطبات الشفاه الطبيعية خلال الأيام الباردة منها جل الصبار

ترطيب الشفاه، وجعلها وردية خالية من الجفاف، أولى خطوات العناية الشخصية التي يجب أن تفعلها كل فتاة بشكل دوري، ومع دخول الفصول الباردة مثل الخريف والشتاء وبرودة الطقس، تصاب الشفاه بالجفاف، وعلى الرغم من أن الشفاه الوردية دليل على الصحة الجسدية إلا أن هناك من تصاب بشفاه داكنة وجافة، وقد تكون أيضا بها المزيد من النزيف، وعلى الرغم من وجود الكثير من الأنواع لمرطبات الشفاه في الصيدليات إلا أن هناك الكثيرات، يفضلن المرطبات الطبيعية، لذا نستعرض فى هذا التقرير مجموعة من مرطبات الشفاه الطبيعية،

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على الكثير من حمض اللوريك ، الذي له تأثير مضاد للميكروبات على الجلد، كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات فهو يعمل على حماية الشفاه من الجفاف ويساعد في شفاء الشفاه المتشققة بشكل أسرع.

زيت اللوز الحلو

يعتبر زيت اللوز الحلو متعدد الاستخدامات، فهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل A وE وK، كما إنه زيت غير دهني لا يسد المسام ولن ينعم ويرطب الشفاه فحسب، بل يحميها أيضا من أضرار أشعة الشمس.

الزبدة

تعتبر الزبدة من البدائل الممتازة لشفاه ناعمة، وذلك بسبب الأحماض الدهنية الموجودة فيها، فإنها تغذي الشفاه وتجعلها أكثر وردية وممتلئة، كما أنها تعمل على إزالة بقايا أحمر الشفاه.

جل الصبار

يعتبر جل الصبار من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشفاه، فهو لن يهدئ الشفاه المتشققة فحسب، بل يساعد على تقشير سطح الشفاه بلطف وإزالة الجلد الميت ويسمح بظهور سطح أكثر نعومة للشفاه.

زبدة الشيا

تعتبر زبدة الشيا خياراً رائعاً لجميع أنواع الشفاه، فمن خصائص زبدة الشيا هى إنها مضادة للالتهابات كما تساعد فى التخلص من أي تورم أو إحمرار.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وهي دهون صحية، كما أنه يحمي الشفاه من فقدان الماء ويرطبها بعمق، مما يمنح المرأة شفاها ناعمة وملساء.

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