شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانين من تساقط الشعر بعد رحلة إنقاص الوزن؟ نصائح هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند القيام باتباع حميات غذائية تهدف للتخلص من الوزن الزائد، يجب أن تكون حريصا على تناول جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وذلك لكي تتجنب أي مضاعفات صحية أو نقصان في العناصر الغذائية بالجسم، ومنها تساقط الشعر .

وحول ذلك أشارت الدكتور نهي رشوان استشاري الجلدية والتجميل في قصر العيني، أن اتباع حميات غذائية الهدف منها التخلص من الوزن الزائد حق الجميع، ولكن لجسمك حق أيضا فالبعض يتبع حميات غير غنية بجميع العناصر الغذائية الهامة والتي يحتاجها الجسم، يتسبب ذلك في تساقط الشعر.

وأضافت، أن التعرض لتساقط الشعر نتيجة لفقدان الوزن، يكون السبب الأساسي له هو الإجهاد النفسي والبدني، وأن الشخص يقوم بتناول أطعمة غير صحية، وغير غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومثال على ذلك اتباع الحميات الغذائية الكميائية، التي تعتمد على نوع واحد من الطعام كالبطاطس المسلوقة، أو نوع واحد من الفاكهة، وهنا يتعرض الجسم لنقص شديد في جميع الفيتامينات التي يحتاجها، وأي العناصر ويترجم ذلك بتساقط الشعر تعبير عن الضعف الذي لحق به.

وأوضحت استشاري الجلدية، أنه يجب تناول السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، أي التي تكفي احتياجات الجسم يوميا، لأن قلة نسبتها تساهم في الإصابة بالضعف العام وأيضا تزيد من فرص التعرض لتساقط الشعر.

لافتة،أنه يجب تناول كميات كافية من البروتين على مدار اليوم لأنه من العناصر الهامة لصحة شعرك وجسمك، و تناول الحبوب الكاملة كالشوفان فهو قليل السعرات الحرارية ولا يعرضك لزيادة الوزن، وأيضا يحتوي على عناصر عدة مهمة للجسم، مع ضرورة تناول الفواكه والخضراوات في النظام الغذائي، فهذه النصائح تحافظ على صحتك وصحة شعرك.