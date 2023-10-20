شكرا لقرائتكم خبر عن علاج نزلات البرد فى المنزل بطرق بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أحد أبرز المشكلات التي تواجه الكثيرين هذه الأيام، نتيجة التغيرات الجوية وانخفاض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات الليل المتأخرة، وفى هذا السياق نشر موقع webmed الطبي، تقريرا يوضح كيفية علاج نزلات البرد في المنزل بخطوات سهلة، وبحيل منزلية بسيطة.

علاج نزلات البرد فى المنزل

وذكر التقرير أنه يمكن علاج نزلات البرد في المنزل بخطوات بسيطة، من خلال الاهتمام بتناول الكثير من السوائل الدافية الصحية، التي تعمل على تقليل اعراض البرد، مثل الاحتقان الانفى، والتهاب الحلق، والكحة، ومن أبرز هذه المشروبات الصحية، الزنجبيل الدافئ، والشاى المضاف إليه الأعشاب، وكذلك يمكن للحساء أو "الشوربة"أن تساعد في علاج نزلات البرد.

طرق علاج نزلات البرد فى المنزل

وتابع التقرير أنه يمكن علاج نزلات البرد في المنزل من خلال الاهتمام بحمام البخار للأنف، للمساعدة على التخلص من انسدادها، وتسهيل التنفس وتقليل حدة الكحة الليلية المزعجة، فضلا أهمية اللجوء لتنظيف الأنف بمحلول الملح للتخلص من الإفرازات الأنفية المزعجة التي تزيد في حالة البرد والأنفلونزا، ويفضل استخدام الماء المالح، أو الماء المعقم أو المقطر في هذه الحالة.

ويمكن علاج نزلات البرد في المنزل أيضا من خلال الاهتمام بالغرغرة بالمياه المالحة الدافئة، فهى طريقة منزلية قديمة وفعالة تساعد على التخلص من التهاب الحلق وآلامه، فضلا عن ضرورة شرب شاى الأعشاب الدافئ واضافة القليل من العسل له، لأنه يساعد على تقليل حدة التهاب الأغشية في الأنف، أو قم بتدفئة قطعة قماش وضعها على وجهك، لتجد نتيجة مذهلة في فتح الأنف المسدود والتخلص من الصداع الناتج عن البرد.