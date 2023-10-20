شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب للتعرق الليلي فى الطقس البارد.. منها ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرق هو جزء طبيعي في نظام تبريد الجسم، فهو يساعد على إبقاء الجسم في درجة الحرارة الجيدة حتى تتمكن جميع الأعضاء من العمل بفعالية، ولكن الاستيقاظ في منتصف الليل بسبب التعرق الشديد في ساعات النوم ليس أمرًا طبيعيًا، وفقا للتقرير المنشور عبر صحيفة "thesun" البريطانية.

أوضح التقرير، أن التعرق الليلي عبارة عن نوبات متكررة من العرق الشديد أثناء الليل، والسبب في هذا الأمر يرجع إلى تغيير درجة حرارة الجسم الداخلية، ومعظم أسباب التعرق الليلي غير ضارة، مثل غرفة النوم الساخنة، أو ارتداء طبقات كثيرة من الملابس، ولكن التعرق الليلي خاصة في الأشهر الباردة يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة في الجسم، ومنها:

1- انقطاع الطمث:

النساء أكثر عرضة للتعرق الليلي من الرجال، وخاصة عند اقتراب موعد انقطاع الطمث، فيعاني حوالي 80% من النساء اللاتي يمررن بمرحلة انقطاع الطمث من الهبات الساخنة أو التعرق الليلي، وفقًا للمعهد الوطني للصحة، والسبب تغيرات في مستويات هرمون الأستروجين المسئول عن تنظيم حرارة الجسم.

2- انخفاض هرمون التستوستيرون :

يمكن للهرمونات أيضًا أن تسبب التعرق الليلي لدى الرجال، خاصة أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون ، المعروف باسم قصور الغدد التناسلية.

-3- فيروس نقص المناعة البشرية:

عندما يحارب جسمنا العدوى، ترتفع درجة حرارتنا الداخلية أحيانًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التعرق عندما يحاول الجسم تبريد نفسه، ويمكن أن تؤدي الالتهابات البسيطة إلى التعرق، مثل نزلات البرد، لكن الأمراض الخطيرة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) يمكن أن تسبب التعرق أيضًا، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية، هذا الفيروس الذي يدمر الخلايا في جهازك المناعي ويضعف قدرتك على مكافحة العدوى والأمراض اليومية.

4- السرطان:

وخاصة سرطان الغدد الليمفاوية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التعرق الليلي، يبدأ في خلايا الدم البيضاء، وهي جزء من الجهاز المناعي لمكافحة الجراثيم في الجسم، ونادرًا ما يكون التعرق الليلي هو العرض الوحيد، ولكن يصاحبه أعراض اخري مثل يظهر كلا المرضين مع تورم غير مؤلم في العقدة الليمفاوية، عادة في الرقبة أو الإبط أو الفخذ.

5- ارتفاع ضغط الدم:

يمكن أن يكون التعرق الليلي أيضًا علامة على ارتفاع ضغط الدم، لدى أولئك الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، حيث يتم انسداد مجرى الهواء بشكل متكرر أثناء النوم ويكون هناك شخير بصوت عال، وتشير الدراسات إلى أن حوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من حالة النوم يعانون بانتظام من التعرق الليلي، والسبب الدقيق وراء هذه الظاهرة غير معروف، لكن العلماء يعتقدون أنها مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

6- الأدوية:

بعض الأدوية، التي تستخدم لعلاج الاكتئاب والعلاج بالهرمونات البديلة لانقطاع الطمث، يمكن أن تسبب التعرق ليلاً.