شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأطعمة غنية بالكالسيوم.. لصحة أفضل ونمو سليم لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الكالسيوم أهم المعادن التى يحتاجها جسم الإنسان، ويعتقد البعض خطأ أن دور الكالسيوم يقتصر على تقوية العظام، إلا أن فوائده ووظائفه عديدة وفقا لتقرير نشر فى موقع clevelandclinic الطبى.

وذكر التقرير أيضا أهمية الكالسيوم باعتباره عاملا أساسيا فى تحسين حالة الأعصاب، ومعدن هام لتكتمل وظائف الجسم، فصلا عن أهميته الكبيرة فى تعزيز سلامة الإشارات العصبية، والوقاية من هشاشة العظام وتكسرها، ويحمى دون شك من مرض الكساح، هذا المرض الخطير الذى يسبب مشكلات فى النمو ويؤخر تطور الجسم.

وهناك العديد من الأطعمة التى تحتوى على كم هائل من الكالسيوم ويجب إدخالها بانضباط للنظام الغذائى حتى لا يعاني الإنسان من نقص فى هذا المعدن.

ويعتقد البعض خطأ أن الكالسيوم يتواجد وبكثرة فى منتجات الألبان فقط، إلا أنه يوجد فى الخضراوات الورقية وفى البرتقال والبروكللى أيضا، ويوجد فى منتجات الالبان بنسب إلا أن نسبته عالية فى الزبادى العادى واليونانى، فضلا عن الجبن القريش والشيدر.

كما يوجد الكالسيوم وبنسب عالية فى السبانخ، والكرنب الاخضر، وفى حليب الصويا وفى الأسماك المعلبة بالعظام، مثل سمك السالمون المعلب، والسردين والفاصوليا الداكنة كذلك، وحليب اللوز وحبوب السمسم بنسب أقل من الأطعمة السابقة ، ويمكن لمن يعانى حساسية اللاكتوز أن يحصل على الكالسيوم من بعض المنتجات الهامة، حليب الصويا وحليب اللوز والالبان الخالية من اللاكتوز، وينصح بإدخال الاكلات الغنية بالكالسيوم فى النظام الغذائى وكذا المشروبات، كعصير البرتقال المفيد والغنى، وذلك لأن الكالسيوم هو المعدن الأكثر أهمية للجسم وسلامته وقوته، ويمنع من الشعور بالضعف والوهن.