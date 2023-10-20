بمكونات طبيعية.. علاج فطريات القدم بديلاً عن الأدوية

بيروت - نادين محمد - يعاني العديد من الأشخاص من الالتهابات الفطرية مرة واحدة على الأقل في حياتهم. إهمال النظافة و التعرض للرطوبة ثم الدفء هي الأسباب الأبرز للعدوى الفطرية.

هناك عدد من الفطريات التي تسبب هذه الالتهابات، والأزمة أنها باتت تقاوم الأدوية لذلك العلاجات الطبيعية قد تكون أكثر فعالية في علاج فطريات القدم.

أسباب فطريات القدم:



-مناخ حار ورطب

- التعرق أكثر من اللازم

- ارتداء ملابس أو أحذية مبللة

-ضعف المناعة

-إهمال النظافة الشخصية

-السمنة

-الإجهاد

-التغيرات الهرمونية

العلاجات المنزلية للعدوى الفطرية

نقترح عليك تجربة بعض العلاجات المنزلية التي أثبتت فعاليتها في علاج مشكلة فطريات القدم والتي قد تكون بديلة عن الأدوية:



1. تناول الزبادي والبروبيوتيك



يحتوي الزبادي والبروبيوتيك على كمية وفيرة من البكتيريا الجيدة التي تساعد على درء العديد من الالتهابات الفطرية. الأطعمة المخمرة هي مصدر ممتاز للبروبيوتيك. إذا كنتِ لا تفضلينها يمكنكِ استخدام مكملات البروبيوتيك التي تحتوي على جرعات أكثر تركيزًا من البكتيريا الجيدة.

2. خل التفاح



خل التفاح له خصائص مضادة للفطريات. يمكنكِ مزج ملعقتين كبيرتين في الماء الدافئ ثم قومي بغمس كرة قطنية فيه ووضعيها على المنطقة المصابة. كرري هذه الطريقة ثلاث مرات في اليوم.

3. زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي مضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا. امزجيه مع أي زيت حامل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ثم ضعيه على المنطقة المصابة حوالي ثلاث إلى أربع مرات في اليوم. هذا هو واحد من العلاجات المنزلية الأكثر فعالية لعلاج الالتهابات الفطرية.

التعرق يسبب التهابات القدم- المصدر freepik

4. زيت جوز الهند

حتى زيت جوز الهند، يعمل كعامل قوي مضاد للفطريات دون أي آثار جانبية. يستخدم على البشرة ثلاث مرات يوميا دون الحاجة إلى إزالته.

5. الكركم

الكركم هو من التوابل القوية المضادة للميكروبات والالتهابات. يُخلط مع قليل من الماء ويُطبق على المنطقة المصابة. أو قومي بتناول مشروب الكركم. يعد هذا أحد أسهل العلاجات المنزلية للعدوى الفطرية لأن الكركم موجود في جميع المطابخ كما أن نتيجته سريعة.

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6. الصبار



الصبار لا يعالج العدوى فحسب، بل يهدئ ويصلح تلف الجلد أيضًا. قومي فقط بشراء نوع جيد كما يمكنكِ كشط كمية من النبات الطبيعي ، وتطبيقه على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم الواحد دون الحاجة لإزالته.

7. الثوم

الثوم هو واحد من أقوى الأعشاب المضادة للفطريات والميكروبات. أولئك الذين يتناولون الثوم بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية. افرمي فصين من الثوم مع القليل من زيت الزيتون واصنعي منهما عجينة. تُطبق على المنطقة المصابة لمدة ثلاثين دقيقة تقريبا.

فيتامين ج - المصدر freepik

8. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج

فيتامين ج (حمض الأسكوربيك) يعزز جهاز المناعة لدينا. يحمي الجسم من الالتهابات المختلفة. تساعد المناعة القوية على علاج الالتهابات الفطرية بشكل أسرع.

9. صودا الخبز

صودا الخبز مفيدة في الالتهابات الفطرية خاصة التي تصيب القدم. لأنها تساعد على امتصاص الرطوبة والعرق، وبالتالي يمنع انتشار العدوى، يمكنكِ رشها على العدوى فقط أو مزجها بقليل من الماء لتكوين عجينة ثم تطبق على المنطقة المصابة.

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10. بيروكسيد الهيدروجين

يساعد بيروكسيد الهيدروجين في علاج فطريات القدم. إن نقع أقدامنا في محلول مصنوع باستخدام أجزاء متساوية من الماء وبيروكسيد الهيدروجين يقتل بشكل فعال الفطريات المسببة للالتهابات الفطرية.

المصادر

Webmd

Footrightpodiatry