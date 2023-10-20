شكرا لقرائتكم خبر عن لمرض القلب والضغط المرتفع.. نصائح صحية أثناء مشاهدة مباراة الأهلى لتجنب التعرض للأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلى اليوم الجمعة مباراة مهمة مع نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لاسيما أنه بطل أفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وفي السياق ذاته يقدم ”الخليج 365” أبرز وأهم النصائح الصحية لمرضي ارتفاع ضغط الدم والقلب خلال مشاهدة المبارة للحفاظ علي الصحة العامة، وتجنب تعرضهم لأي مضاعفات صحية، وذلك وفقًا لتريح خاصة من الدكتور أحمد السواح استشاري القلب في معهد القلب القومي.

وأشار استشاري أمراض القلب، إلى أنه خلال مشاهدة المباريات الكروية، والتشجيع ترتفع هرمونات التوتر كالأدرينالين ما يزيد من نشاط القلب ويحدث خلل فى نبضاته فى بعض الحالات التى تكون معرضة للمرض كالأزمات القلبية.

وقدم استشاري القلب، أبرز وأهم النصائح الطبيبة لتجنب التعرض لأزمات القلب، والحد من ارتفاع ضغط الدم خلال مشاهدة المبارة، ومنها:

- تجنب الانفعال الشديد لأنه يعرضك لارتفاع ضغط الدم، ويزيد من فرص الإصابة بالأزمات القلبية.

- تجنب التدخين والمنبهات أثناء مشاهدة المباريات، لأنها تزيد من الانفعال وهرمونات التوتر، مما تزيد من ضربات القلب.

- عليك الاهتمام بمواعيد الأدوية الخاصة بك، فعدم الاهتمام بهذا الأمر يتسبب في تعرضك وإصابتك بالعديد من المشاكل الصحية كارتفاع ضغط الدم.

-يمكنك تناول الأطعمة منخفضة الملح والصوديوم خلال مشاهدة المباره لأن زيادة كمية الملح يتسبب فى إرتفاع ضغط الدم ويعرضك لمشاكل في القلب.

-تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب وأطعمة الألبان قليلة الدسم خلال مشاهدة المبارة.

-ولتجنب ارتفاع ضغط الدم أثناء مباريات كرة القدم عليك بالتنفس بشكل هادئ ومتساي لأن هذه التقنية تساعد في الاسترخاء، وأيضا تعمل علي خفض نسبة ضغط الدم ، وبالإضافة إلي تنظيم ضربات القلب.