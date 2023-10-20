شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات تحذيرية خفية تشير لوجود مشكلة ما فى قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تظل عدة سنوات حتى يتم تشخيص إصابتك بمرض ما في القلب، وتعتبر عضلة القلب الأكثر حيوية في الجسم، حيث تضخ الأكسجين والمواد المغذية إلى جميع الأعضاء والأنسجة لإبقائك على قيد الحياة، يمكن أن تكون الأعراض غامضة والعديد من أمراض القلب تكون "خفية" - ما يعني أنها ليست واضحة من الخارج.

تحذر سيندي جودار، ممرضة القلب في مؤسسة القلب البريطانية (BHF) من أنه في كثير من الأحيان فقط عندما يحدث مرض ما في القلب، ولكن يتم اكتشاف الحالة بعد فوات الأوان.

وأضافت، إنه "لهذا السبب من المهم ألا تتجاهل أبدًا علامات أمراض القلب وأن تقوم بفحص نفسك، فقط للتأكد"، في حين أنه من السهل اكتشاف بعض العلامات التحذيرية — مثل ألم شديد في الصدر — إلا أن البعض الآخر أكثر غموضًا ويصعب تحديده.

يشارك الخبراء بعض الأعراض الأقل وضوحًا لمرض القلب: 1.الشعور بالتعب بشكل غير عادي

يقول الدكتور عادل يو خان، الطبيب العام في مركز بال مول الطبي، إنه لا ينبغي عليك "تجاهل أو التقليل من مستويات التعب غير العادية"، وفي حين أنه من الطبيعي أن تشعر بالإرهاق إذا كنت مشغولاً للغاية أو تفتقر إلى النوم، إلا أنه يضيف: "يجب التحقق من الشعور بالتعب غير المعتاد، خاصة إذا لم يكن مرتبطًا بالمجهود"، يمكن أن يكون بسبب شيء مثل فقر الدم أو فيروس أو حتى مرتبط بالصحة العقلية، من الممكن أيضًا أن يكون الأمر مرتبطًا بقلبك، لذا من المهم أن يتم التحقيق فيه.

2. بعض آلام الجسم

الألم في الفك أو الرقبة أو الظهر أو المعدة، والذي يمكن أن يرتبط بمشكلة في القلب"، إذا كانت الأعراض غير طبيعية بالنسبة لك ولا تختفي، فمن الأفضل دائمًا فحصها.

3. تورم غير عادي

ربما لاحظت أن كاحليك يبدوان منتفخين بشكل خاص، أو ربما تكون منطقة بطنك العامة هي التي تتورم باستمرار دون سبب واضح، يوضح الدكتور خان: "التورم غير المبرر، المعروف باسم الوذمة، في الساقين أو الكاحلين أو البطن، قد يكون أيضًا علامات على قصور القلب".

4.القيء والإحساس بالاختناق

القيء المفاجئ أو الإحساس بالاختناق في حلقك أمر يجب الحذر منه أيضًا، فانه على الرغم من أن كل نوبة من الغثيان لا تعني احتمال حدوث شيء خطير، إلا أن الشعور بالمرض المقترن بأوجاع وآلام أخرى، مثل ألم شديد في الصدر، يجب أن يدق ناقوس الخطر، يمكن أن يكون ذلك بسبب خلل في المعدة، ولكن إذا كنت تعاني من نوبات مفاجئة من القيء والغثيان بشكل منتظم ولم تكن متأكدًا من السبب، فلا تتأخر في الفحص.

5.الإغماء

إذا شعرت بالإغماء المفاجئ، فهذا مؤشر كبير على أن شيئًا ما قد حدث، "إذا أصبح الإغماء أو أي أعراض أخرى مشكلة، فاستشر مقدم الرعاية الصحية وحدد موعدًا مع طبيب أو طبيب القلب، ناقش أعراضك وتاريخك المرضى وعوامل الخطر معه، حيث سيقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتقييم علاماتك الحيوية وإجراء الفحص البدني، اعتمادًا على الأعراض وعوامل الخطر لديك، قد تخضع لاختبارات تشخيصية مثل تخطيط كهربية القلب، أو مخطط صدى القلب، أو اختبارات المجهود، أو اختبارات الدم، أو تقييمات القلب الأكثر تخصصًا.

6.ضيق في التنفس

إن الكفاح من أجل التقاط أنفاسك ليس بالأمر البسيط، إنه يجب على أي شخص يعاني من ضيق في التنفس أثناء الأنشطة اليومية أو أثناء الراحة أن يزور طبيبه ، هذا هو الحال بشكل خاص إذا كان مصحوبًا بألم في الصدر، حتى لو لم يبدو شديدًا بشكل خاص، "يجب دائمًا التحقق من الانزعاج الخفيف في الصدر، لكن بعض الناس يخطئون في ذلك على أنه عسر الهضم أو ألم عضلي.

7.التعرق غير المعتاد

لا ينبغي تجاهل الشعور بالحرارة والرطوبة والتعرق الشديد عندما لا تمارس تمرينًا شاقًا، فإذا كان هذا مصحوبًا بألم في الصدر، فمن المهم أن تقوم بفحص نفسك."

8.عدم انتظام ضربات القلب

هل تشعر أحيانًا أن نبضك متقلب أو سريع جدًا؟ قم بفحصه مع طبيبك، "يمكن للساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية أن توفر بيانات قيمة حول معدل ضربات القلب وقد تكتشف المخالفات إلى حد ما، يمكنها المساعدة في تتبع الاتجاهات العامة في معدل ضربات القلب، خاصة أثناء النشاط البدني أو الراحة، ومع ذلك، فهي ليست بديلاً عن المراقبة والتقييم الطبي، يجب تقييم أي أعراض مثيرة للقلق من قبل أخصائي الرعاية الصحية لإجراء تقييم وتشخيص شاملين.