أبرزها التخلص من التوتر والاسترخاء.. 7فوائد للتدليك بالأحجار الساخنة

بيروت - نادين محمد - يعتمد التدليك بالحجارة، كما يبدو من الاسم، على استخدام الحجارة الساخنة. يستخدم المعالج في التدليك أحجار النهر الساخنة أو أصداف الحمم البركانية، لأنها ناعمة وتحتفظ بالحرارة لمدة طويلة.

قبل التدليك، يستخدم المعالج سخانًا خاصًا لتسخين الحجارة حتى حوالي 45-50 درجة مئوية. لا داعي للقلق من السخونة أو أنه قد يسبب حرقًا، حيث يضمن المعالج المحترف أن درجة الحرارة مثالية ومتسقة مع قدرة الجسم على الاحتمال. لن يستخدموا الميكروويف أو أي وسيلة أخرى لتسخين الحجارة، لأن ذلك قد يؤدي إلى درجة حرارة غير متساوية أو غير دقيقة.

هناك العديد من تقنيات التدليك بالحجارة الساخنة المختلفة يحددها المعالج بشكل عام، يتم وضع الحجارة على الجسم في أماكن محددة، إما موجهة تشريحيًا أو على نقاط الطاقة التي يعتقد أنها تساعد على التوازن والتدفق. بالإضافة إلى ترك الحجارة في مكانها، سيستخدم المعالج أيضًا الحجارة في التدليك والضربات الناعمة الطويلة، والدحرجة.

ما فائدة التدليك بالأحجار الساخنة؟

يساعد التدليك بالأحجار الساخنة على تخفيف آلام الظهر والحد من القلق والتوتر. هناك فوائد أخرى للتدليك بالحجارة الساخنة، تشمل الآتي:



1. الاسترخاء

فكري في متعة الشعور بالدفء بجوار المدفأة في يوم بارد وستفهمي سبب كون حرارة الحجارة الساخنة مريحة للغاية وتبعث على الاسترخاء.

التدليك بالأحجار الساخنة يخفف الألم - المصدر freepik

2. راحة العضلات

الحرارة الصادرة عن الحجارة تخترق جسمكِ، مما يجلب العديد من فوائد التدليك العميق. فهي تساعد على استرخاء العضلات و الأنسجة الداخلية دون الحاجة إلى ضغط شديد.

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3. التخلص من الألم

الحرارة هي مسكن طبيعي معروف للآلام. إذا كان التوتر وراء الألم، فيمكن أن تكون الحرارة فعالة للغاية في التخلص من التوتر وبالتالي تخفيف الألم. ويُعتقد أن السبب في ذلك هو أنه عند تطبيق الحرارة على منطقة ما، يزداد تدفق الدم إلى تلك المنطقة. يمكن أن يساعد في تخفيف التشنجات وتمكين المفصل أو العضلات من الثني بلطف واستعادة الحركة والتنقل.

4. التخلص من التوتر والقلق

ثبت علميًا أن التدليك، بما في ذلك التدليك بالحجارة الساخنة، يقلل من التوتر والقلق. يتم تحفيز العديد من العمليات عن طريق التدليك. يتم إطلاق الإندورفين والهرمونات الأخرى التي تساعد على الشعور بالسعادة، مما يقلل من التوتر والقلق. وفي الوقت نفسه، تنخفض هرمونات "التوتر"، مثل النورإبينفرين والكورتيزول.

التدليك بالأحجار الساخنة يحقق الاسترخاء - المصدر freepik

5. يساعد على النوم



واحدة من فوائد التدليك بالحجارة الساخنة هو أنه سيساعدك على النوم العميق المريح. التدليك مفيد لتخفيف الأرق لدى النساء بعد انقطاع الطمث أيضًا.

6. تقوية المناعة



التدليك بالأحجار الساخنة يؤثر إيجابيًا على جهازكِ المناعي، حتى بعد جلسة واحدة فقط لاسيما وأن المناعة تتأثر بالتوتر وقلة النوم.

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7. التخلص من السموم

إحدى الفوائد الحقيقية لهذا النوع من التدليك هي قدرته على سحب السموم إلى سطح الجلد، والتخلص منها من خلال عملية التعرق الطبيعية للجسم. وهذا يؤدي إلى تحسين الصحة العامة.

تأكدي من شرب الكثير من الماء لأن الحرارة يمكن أن تسبب لك التعرق والجفاف. إذا اتبعتِ تقنية التدليك بالحجارة الساخنة، عليكِ التواصل مع المعالج وتحديد الحرارة المناسبة لكِ. لا يُنصح بالتدليك بالحجارة الساخنة للحوامل، أو المصابات بداء السكري، أو ارتفاع ضغط الدم.

المصادر:

Webmd

Secretspa