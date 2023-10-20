شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لهشاشة العظام.. 4 أسئلة توضح حقيقة المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام تعني حالة ضعف أو نقص في كثافة العظام التي تؤدي إلى سهولة كسره، وكشفت الكثير من الدراسات الطبية، عن أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، والسبب في هذا الأمر يرجع إلى مجموعة من العوامل المختلفة والتى أبرزها نقص عنصر الكالسيوم فى العظام . وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب وطرق الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام ما هو مرض هشاشة العظام؟قال الدكتور إبراهيم حرب استشارى العظام ومدير وحدة قسطرة القلب بمطروح، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن هشاشة العظام تعنى ضعف المكونات الخاصة بتكوين عملية العظام فبتالى بتكون كفاءة، وقوة العظمة قليلة أى هشة سهلة الكسر، وهذا يحدث نتيحة نقص تناول عناصر غذائية مهمة تحتوى على الكالسيوم.

ما أسباب الإصابة بهشاشة العظام؟

وأوضح استشارى العظام أن الإصابة بهشاشة العظام ترجع إلى عدة أسباب ومنها:

- الأكثر إصابة هن السيدات بعد سن اليأس "انقطاع الطمث" تزيد نسبة هشاشة العظام لديهن، لأن هرمون الأستروجين هو الهرمون المسئول عن نضوج ونمو العظام والذى يساهم فى صحة العظام لديهمن عن طريق ترسيب الكالسيوم فى العظام يقل.

-عدم ممارسة الانشطة الرياضية.

-عدم التعرض لاشعة الشمس المفيدة التى تحتوى على فيتامين د فى فترتى الصباح وقبل المغرب .

-عدم اتباع النظام الغذائى الصحى الجيد .

ما طرق الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام؟ ونصح الدكتور إبراهيم الاشخاص بممارسة الرياضة خاصة كثرة المشى ، وتجنب بعض الاطعمة الضارة، والابتعاد عن المشروبات الغازية ، وتناول المواد الغذائية التى تحتوى على الكالسيوم مثل اللبن والسمك والبيض والخضروات ، بجانب تجنب الافراط فى القهوة ، لان ذلك يزيد من حرق الكالسيوم داخل العظمة ، فبتالى يصبح الفرد عرضة للاصابة بهشاشة العظام . وأضاف الاستشارى بأنه عند الاصابة بهشاشة العظام يجب على المريض أن يتناول الكالسيوم وفيتامين د من الاطعمة أو عن طريق الاقراص وبعض المكملات وانواع معينة من بعض الهرمونات التى تساعد فى تقوية العظام مرة اخرى .

ما أعراض الإصابة بهشاشة العظام ؟الألم فى أماكن متفرقة بالجسم فى البداية تعرض عظام الجسم للكسر بسهولة وهي أشهر علامة على الإصابة بهشاهة العظام سوى كانت فى الفخذ، أو الكتف، وآلام أسفل الظهر بسبب كسر أو تمزق الفقرات، بجانب تغير في وضع الجسم، فنجد للمصاب ينحني إلى الأمام، وأيضًا هناك تحديد فى الحركة وفى تلك المرحلة تصبح العظمة سهلة الكسر وهنا لابد من اجراء بعض التحاليل منها نسبة الكالسيوم وفيتامين د والفحوصات الطبية .