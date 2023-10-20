شكرا لقرائتكم خبر عن قوى عظامك واحميها من الكسر والهشاشة ببعض الفيتامينات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام في 20 أكتوبر من كل عام، والسبب يرجع إلى رفع مستوى الوعي حول الوقاية من هذا المرض، حيث يعانى منها الكبار والصغار والشباب، وسيوضح هذا التقرير التالى العناصر الغذائية الضرورية التى يحتاجها جسم الفرد لتقوية صحة العظام لديه والتى من أبرزها معدن الكالسيوم، وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.

وأشار التقرير إلى أن العناصر الغذائية التى يتطلبها الجسم حتى لا يصيب بمرض هشاشة العظام تلعب دورًا هامًا فى صحة العظام لدى الجميع، والتى تشمل على معدن الكالسيوم وفيتامين د والفوسفور والمغنيسيوم، حيث يختلف معدل امتصاص الجسم من تلك العناصر فى مرحلة الرضاعة والطفولة عن المراحل الأخرى.

كما أوضح التقرير بالنسبة للأطفال، تتراوح احتياجات الكالسيوم بين 400-500 ملجم/يوم ثم تزداد خلال سن المراهقة. ويحب معظم الأطفال تناول الحليب والجبن واللبن الرائب. يجب أيضًا تشجيع الأطفال على اللعب في الخارج لتحسين التعرض لأشعة الشمس من أجل الحصول على فيتامين د. ويجب أن يكون إدراج البيض والمكسرات والبذور والفواكه المجففة جزءًا من روتين الأطفال والكبار.

العناضر الغذائية التى تحميك من الاصابة بهشاشة العظام 1.الكالسيوم عنصر غذائي هام لتعزيز صحة عظامك، ويجب إضافة الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الراجي وجرام الحصان والرجما وفول الصويا وأصناف العدس الأخرى إلى النظام الغذائي. الحليب، البانير، إصبع السيدة، الفاصوليا العريضة، الفاصوليا العنقودية، الفواكه المجففة والبذور هي مصادر أخرى للكالسيوم.

2.الفوسفورالكالسيوم والفوسفور من المعادن الهامة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على عظام قوية. البيض والدجاج واللحوم والمكسرات والبذور هي مصادر جيدة للفوسفور.

فيتامين ديتم الحصول على فيتامين د في الغالب من التعرض لأشعة الشمس حيث يتم تحويل 7-ديهيدروكوليستيرول من الجلد إلى فيتامين د3 والاستفادة منه. والمصادر الغذائية التى تحتوى على فيتامين د هي صفار البيض والأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل وسمك النهاش الأحمر والفطر.

المغنيسيومعنصر غذائي مهم للحفاظ على كثافة المعادن في العظام، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بكسور العظام وهشاشة العظام. تعتبر المكسرات وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس والفاصوليا السوداء والتوفو وأصناف السبانخ مصادر ممتازة للمغنيسيوم.