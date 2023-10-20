شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أعراض لو بتشتكى منها لازم تزور طبيبا نفسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب واحد من أبرز المشاكل النفسية التي يتعرض لها الكثيرون الكبار والصغار وينصح دائمًا بزيارة الطبيب النفسى في حالة الاكتئاب الشديد لوصف خطة العلاج المناسبة للحالة، فكثير من المرضى يتجاهلون علا الاكتئاب او زيارة الطبيب مما يعرضهم لمشاكل خطيرة في المستقبل .

وفى هذا السياق قالت الدكتورة زينب شيخ العرب أخصائي الطب النفسي والعلاج المعرفي السلوكى بمستشفي العباسية للصحة النفسية، إن هناك 9 علامات من الاكتئاب إذا ظهرت 5 منهم او أكثر عليك يجب زيارة الطبيب النفسى وهى:

-الشعور بالحزن الشديد والبكاء المستمر حتى على أبسط الأشياء.

-فقدان الشغف وعدم الانبساط بأى شيء، حتى الأشياء التى كانت سبب سعادتك من قبل .

-النظرة التشاؤمية طول الوقت مع الشعور بالذنب وتأنيب الضمير باستمرار.

-اضطرابات في النوم، سواء النوم الكثير او عدم النوم.

-فقدان الشهية أو زيادة الشهية.

-خمول وكسل وانعزال اوالعكس الحركة الشديدة مع العصبية الزائدة.

-قلة التركيز والنسيان على اى شئ .

- المجهود القليل والتعب الشديد.

-التفكير الكثير في الموت او إيذاء النفس.

ونصحت شيخ العرب: "لو بقالك أكتر من أسبوعين بتعانى من 5 أو أكتر من الأعراض لازم زيارة الطبيب النفسى فورا لوصف خطة العلاج المناسبة للحالة".