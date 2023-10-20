شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف علاج فرط الكورتيزول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر
-فقدان بنية العظام وزيادة خطورة الإصابة بهشاشة العظام أو الكسور.
-ارتفاع ضغط الدم.
-داء السكري من النمط الثاني.
-الإصابة بالالتهابات المتكررة.
-فقدان كتلة وقوة العضلات.
-تشكل حصوات في الكلية.
للغدة النخامية والغدة الكظرية للكشف عن أي تشوهات أو ورم داخلي.
علاج فرط الكورتيزول
وعن طريقة علاج ارتفاع أو فرط الكورتيزول، أشار التقرير التالي، ان العلاج يعتمد العلاج على خفض مستويات الكورتيزول في الجسم. و يتم اختيار العلاج تبعاً للأسباب المؤدي للمرض، و تتضمن الخيارات العلاجية ما يلي:
-إذا كان سبب في الإصابة هو وجود ورم، قد يلجأ الطبيب إلى الجراحة و استئصال الورم.
-أورام الغدة النخامية، يتم إزالتها عادةً عن طريق طبيب أخصائي بجراحة الأعصاب، يقوم بالعملية من خلال الأنف.
-أورام الغدة الكظرية أو الرئتين أو البنكرياس، يقوم الطبيب بإزالة الورم عن طريق عملية مفتوحة، أو استخدام تقنيات جراحية مُصغّرة، و إجراء عدة شقوق صغيرة.
بعد إجراء العملية، يحتاج المريض لتناول الأدوية البديلة عن هرمون الكورتيزول، لتزويد الجسم بالنسب الطبيعية التي يحتاجها من الهرمون.
وهناك نوع أخر للعلاج، وهو العلاج بالأشعة، فإذا لم يتمكن الطبيب من استئصال ورم الغدة النخامية بشكل كامل، قد يلجأ لاستخدام العلاج الشعاعي بالإضافة للعمل الجراحي.
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