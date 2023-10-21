شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد بذور الشيا.. من خفض الكولسترول لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للإضافات الصغيرة لنظامك الغذائي في بعض الأحيان أن تحميك من الأمراض وتحافظ علي صحتك من التعرض للمضاعفات الصحية، ومن هذه الأمور بذور الشيا، التي يرشحها الكثير من خبراء التغذية وخبراء الصحة للمساعدة في إنقاص الوزن والحصول على البروتين وكميات كبيرة من الألياف ، والعديد من العناصر الغذائية الأخري، كالكالسيوم والفوسفور والزنك.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع " hindustantimes"، سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول بذور الشيا، ومنها:

1. صحة القلب تعتبر بذور الشيا مصدرًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب، ولذا تناولها يحمي القلب من التعرض لأي مضاعفات صحية. 2. صحة الجهاز الهضميتعتبر مصدراً جيداً للألياف الغذائية، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساهم في الشعور بالشبع، وتنظيم الجهاز الهضمي وحمياته من التعرض لأي مضاعفات صحية. 3. مصدر عالي للبروتين على الرغم من صغر حجمها، إلا أن بذور الشيا تحتوي على كمية لا بأس بها من البروتين، مما يجعلها إضافة قيمة للأنظمة الغذائية النباتية. 4. مضادات الأكسدة تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي. 5. الفيتامينات والمعادن الأساسية توفر بذور الشيا العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز. 6. إدارة الوزن يساعدك الجمع بين الألياف والبروتين على الشعور بالشبع، مما قد يساعد في إدارة الوزن. 7. الترطيبيمكن لبذور الشيا أن تمتص الماء، مما يساعد في الحفاظ على الترطيب، وتقلل فرص الإصابة بالألياف. 8. تعزيز العناصر الغذائية فهي توفر العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز. 9. تنظيم نسبة السكر في الدم قد يساهم محتوى الألياف والبروتين في استقرار مستويات السكر في الدم.