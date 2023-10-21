شكرا لقرائتكم خبر عن هل الصداع ينتقل بالوراثة؟.. نصائح للحماية وتقليل الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأنماط الحياتية التي يمكن أن تسبب الإصابة بالصداع كاستهلاك النيكوتين، والتغيرات في النوم، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فالصداع هو ألم في رأسك أو وجهك، وغالبًا ما يوصف بأنه ضغط نابض أو مستمر أو حاد أو غير حاد، ويمكن أن يختلف الصداع بشكل كبير فيما يتعلق بنوع الألم وشدته وموقعه وتكراره.

فالصداع هو حالة شائعة جدًا يعاني منها معظم الناس عدة مرات خلال حياتهم، فهي الشكل الأكثر شيوعًا للألم على الرغم من أن معظم أنواع الصداع ليست خطيرة، إلا أن أنواعًا معينة منها يمكن أن تكون علامة على حالة أكثر خطورة.





يمكن أن تنجم بعض أنواع الصداع الأولية عن عوامل أو مواقف تتعلق بنمط الحياة، بما في ذلك:-بعض الأطعمة، مثل اللحوم المصنعة التي تحتوي على النترات (الصداع الناتج عن الطعام).

-تناول النيكوتين (صداع النيكوتين).

-تغيرات في النوم أو قلة النوم.

-النشاط البدني، مثل ممارسة الرياضة (الصداع الناتج عن المجهود).

-تخطي الوجبات (صداع الجوع).

-السعال أو العطس

-عادةً لا يكون الصداع الأولي خطيرًا، ولكنه قد يكون مؤلمًا جدًا ويعطل حياتك اليومية. هل الصداع وراثي؟ يميل الصداع إلى الانتشار في العائلات، وخاصة الصداع النصفي. الأطفال الذين يعانون من الصداع النصفي عادة ما يكون لديهم والد بيولوجي واحد على الأقل يعاني منه أيضًا. في الواقع، الأطفال الذين يعاني آباؤهم من الصداع النصفي هم أكثر عرضة للإصابة به بما يصل إلى أربع مرات. يمكن أيضًا أن ينجم الصداع عن عوامل بيئية مشتركة في الأسرة، مثل:تناول أطعمة أو مكونات معينة، مثل الكافيين والكحول والأطعمة المخمرة والشوكولاتة والجبن. يمكن أيضًا أن ينجم الصداع عن عوامل بيئية مشتركة في الأسرة، مثل:تناول أطعمة أو مكونات معينة، مثل الكافيين والكحول والأطعمة المخمرة والشوكولاتة والجبن.

التعرض لمسببات الحساسية.

التدخين السلبي.

الروائح القوية الناتجة عن المواد الكيميائية المنزلية أو العطور. إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من أي من أعراض الصداع هذه فاحصل على الرعاية الطبية على الفور: صداع مفاجئ وجديد وشديد. صداع مع حمى، وضيق في التنفس، وتيبس الرقبة أو طفح جلدي.

الصداع الذي يحدث بعد إصابة في الرأس أو حادث.

الإصابة بنوع جديد من الصداع بعد سن 55 عامًا.





اطلب أيضًا الرعاية الطبية فورًا إذا كان صداعك مرتبطًا بأعراض عصبية، مثل:ضعف.

دوخة.

فقدان التوازن المفاجئ أو السقوط.

خدر أو وخز.

شلل.

صعوبات النطق.

تشوش ذهني.

النوبات.

تغيرات في الشخصية/سلوك غير لائق.

تغيرات في الرؤية (رؤية ضبابية، رؤية مزدوجة أو بقع عمياء).

كيف يمكنني منع الصداع؟المفتاح لمنع الصداع هو معرفة ما الذي يسببه. المحفزات محددة جدًا لكل شخص، فما يسبب لك الصداع قد لا يمثل مشكلة للآخرين. بمجرد تحديد المحفزات الخاصة بك، يمكنك تجنبها أو التقليل منها.

على سبيل المثال، قد تجد أن الروائح القوية تثير غضبك. تجنب العطور والمنتجات المعطرة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في عدد حالات الصداع التي تعاني منها. وينطبق الشيء نفسه على المحفزات الشائعة الأخرى مثل الأطعمة المزعجة وقلة النوم والوضعية السيئة.