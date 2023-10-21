شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الفيتامين ينعش قلبك ويقوى عظامك.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين "k" أحد أهم الفيتامينات التي تساعد على تعزيز صحة العظام، وكذلك تساعد على الحماية من أمراض القلب وتقليل فرص الإصابة بها، يحتاج الجسم لهذا الفيتامين كى يقوم بوظائفه على أكمل وجه، وقلة نسبة في الجسم تقلل من المناعة.

وفقا لتقرير مطول نشر في موقع health line الطبي، فإن فيتامين k أحد أهم الفيتامينات التي يمكن الحصول عليها من خلال الطعام، وإّذا ما ادخله الشخص في نظامه الغذائي، نال فوائده الكثيرة للصحة والمناعة والجسم، ومن أبرز الأطعمة التي تحتوى عليه، الكرنب المطبوخ بنسبة عالية جدا، لذا يعد من أفضل الخيارات الصحية.

ويمكن أيضا الحصول على هذا الفيتامين -حسبما أشار التقرير- من خلال تناول الورقيات كأوراق السلق، والخضروات مثل البروكللى المفيد، فضلا عن البروتين الصحى مثل الدجاج، وكبد الأوز أيضا يحتوى على كم جيد منه، فضلا عن بعض الفواكه كالكيوى، والبرقوق، إذافة إلى الفاصوليا الخضراء، والبازلاء، والبقدونس.

ومن أفضل مصادر هذا الفيتامين الغذائية أيضا، الأفوكادو الذى يحتوى على كمية جيدة منه، فضلا عن اللحوم الحمراء، ولحم البط أيضا، فضلا عن أوراق السبانخ الطازجة المفيدة والغنية بفيتامين k الصحى.