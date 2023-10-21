شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ارتفاع مستويات حمض اليوريك المتسبب في الإصابة بالنقرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس شكل من أشكال التهاب المفاصل الناجم عن وجود كمية كبيرة من حمض اليوريك في الجسم، و الذي يمكن لحمض اليوريك الزائد أن يستقر في الأنسجة، وخاصة المفاصل.

من وقت لآخر، يمكن أن يشكل حمض اليوريك بلورات على شكل إبرة في مساحة المفصل، يتفاعل الجسم مع هذه البلورات بشن هجوم يسبب الالتهاب والاحمرار والألم، وهذا هو هجوم النقرس.

وحسب ما ذكره موقع جامعة هارفارد في حين أن ارتفاع حمض اليوريك ضروري للتسبب في النقرس، إلا أنه ليس كافيا بحد ذاته للتسبب في النقرس. في الواقع، ليس كل من لديه مستويات عالية من حمض اليوريك يصاب بالنقرس. وأسباب ذلك ليست مفهومة جيدا. هناك ثلاثة أسباب رئيسية لارتفاع مستويات حمض اليوريك الذي يمكن أن يؤدي إلى النقرس: -إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية التي تسمى البيورينات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنقرس، لكنها لا تسبب المرض من تلقاء نفسها. البيورينات هي مجموعة من المواد الكيميائية الموجودة في جميع أنسجة الجسم وفي العديد من الأطعمة.

تقوم أجسامنا بمعالجة البيورينات باستمرار، وتكسيرها وإعادة تدوير المنتجات الثانوية أو إزالتها. (من المهم ملاحظة أن معظم الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي البيورين لا يصابون بالنقرس. يمكن للشخص الذي لديه مستويات طبيعية من حمض البوليك أن يأكل ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبيورين لتسبب النقرس. ومن المرجح أن الإفراط في تناول بعض الأطعمة أو الكحول قد يسبب ذلك مشاكل لشخص لا يتخلص جسمه بالفعل من ما يكفي من حمض البوليك أو يصنع الكثير منه.)

-ارتفاع إنتاج حمض اليوريك في الجسم. يمكن أن يحدث هذا لأسباب غير معروفة، أو نتيجة لاضطرابات التمثيل الغذائي الوراثية الموروثة أو سرطان الدم، أو أثناء العلاج الكيميائي للسرطان.

-الكلى لا تفرز ما يكفي من حمض اليوريك. يمكن أن يحدث هذا بسبب أمراض الكلى أو الجوع أو الإفراط في تعاطي الكحول أو الأدوية التي تسمى مدرات البول.





بعض العوامل التي تزيد من فرص إصابتك بالنقرس تشمل: النظام الغذائيتناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين يزيد من فرص إصابتك بالنقرس. الأمر نفسه ينطبق على شرب كميات كبيرة من الكحول، مما يقلل من كمية حمض البوليك الذي تفرزه الكلى. يمكن أن تكون البيرة مزعجة بشكل خاص لأنها تحتوي على الكثير من البيورينات. وجدت الأبحاث أن تناول الأطعمة والمشروبات المحلاة بشراب الذرة عالي الفركتوز يرتبط بالنقرس. الوزن الزائديميل الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة إلى إنتاج حمض البوليك أكثر من الأشخاص الذين لا يعانون منه. يتم تعريف الوزن الزائد على أنه مؤشر كتلة الجسم (BMI) يتراوح من 25 إلى 29.9، والسمنة هي أن مؤشر كتلة الجسم يبلغ 30 أو أكثر. ( مؤشر كتلة الجسم هو تقدير لدهون الجسم بناءً على طول الشخص ووزنه). وقد وجدت الدراسات أنه كلما زاد وزن الأشخاص، زاد خطر الإصابة بالنقرس وهو خطر يصل إلى عشرة أضعاف أو أكثر بالنسبة للأشخاص الأكثر بدانة. تاريخ العائلةنحن نعلم أن بعض الجينات تزيد من خطر الإصابة بالنقرس وأن الأشخاص الذين لديهم أفراد من العائلة مصابون بالنقرس هم أكثر عرضة للإصابة به. بعض الحالات الصحيةبما في ذلك مرض السكري والسمنة وأمراض القلب أو الكلى . يتعرض الأشخاص المصابون بأمراض الكلى للخطر لأن الكلى تلعب دورًا رئيسيًا في التخلص من حمض البوليك. يمكن أن يؤدي ضعف وظائف الكلى إلى ارتفاع مستويات حمض اليوريك. وقد أظهرت الأبحاث وجود صلة بين مرض السكري والنقرس. ارتفاع ضغط الدمالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بالنقرس بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من ضغط دم طبيعي. ومع ذلك، يصبح الأمر معقدًا، لأن الأدوية (التي تسمى مدرات البول) التي يتم تناولها لخفض ضغط الدم المرتفع تزيد من مستويات حمض البوليك.