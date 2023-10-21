شكرا لقرائتكم خبر عن طرق علاج حب الشباب بأبسط النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاج حب الشباب المزعج الذى يصيب الوجه يحتاج منا أولاً أن نتعرف على أسباب الإصابة به، فوفقًا لتقرير نشر في موقع webmd فإن حب الشباب من أكثر المشكلات شيوعًا فبثور الوجه من الأعراض الجلدية التي يعانى منها الكثير من الأشخاص.

أسباب حب الشباب

من أبرز أسباب الإصابة بحب الشباب، انسداد المسام في الوجه بالزيوت وخلايا الجلد الميت، فضلا عن ان اضطراب الهرمونات يعد من الأسباب الأساسية للإصابة به خاصة في مرحلة المراهقة، وأثناء الدورة الشهرية للفتيات والسيدات، وكذا التقلبات الهرمونية أثناء فترة الحمل وانقطاع الطمث، ويمكن أن يظهر حب الشباب في حالة تناول أدوية مختلفة تؤثر على الجلد والهرمونات، وهناك من يرجع السبب لعوامل الوراثية، وهناك أسباب متعلقة بطبيعة الطعام الذى يتناوله البعض، ولا يمكن علاج حب الشباب إلا من خلال معرفة الأسباب وهو ما يحرص عليه المختص.

علاج حب الشباب

وذكر التقرير أن علاج حب الشباب يبدأ بمعرفة السبب، من خلال المختصين، والذى يمكنهم من وصف المراهم الموضعية والكريمات التي تحتوى على مواد خاصة بعلاج هذه البثور، ولكن نصح التقرير المريض بعدم استخدام اية كريمات بهدف علاج حب الشباب إلا تحت اشراف طبى، وانتظار ظهور نتائج جيدة بعد عدة أسابيع على الأقل.

ويمكن علاج حب الشباب من خلال الغسول المناسب للحالة والموصوف من قبل المختص، ويمكنه أيضا اللجوء لوصف المضادات الحيوية للتخلص من البكتيريا، فضلا عن وصف الحق الستيرويدية الخاصة بالدمامل أو الخراج الملتهب، كذلك قد يصف الطبيب في بعض الحالات حبوب منع الحمل لمن تعانى منها بسبب اضطراب الهرمونات