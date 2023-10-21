شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول العصير كل يوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العصائر تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها في اليوم، ووفقا للتقرير المنشور في موقع "eatingwell" نتعرف على أبرز فوائدها الصحية. الفوائد الصحية للعصائر ​ -تحتوي على العناصر الغذائية: مليئة بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم كالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، وذلك وفقا للدكتور كريستال سكوت، أخصائي التغذية في لاس فيجاس، لافتا إلى أنها سهلة الهضم. -تساعدك على تناول الفواكه والخضراوات:وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن واحدا من كل 10 أمريكيين يتناول ما يكفي من الفواكه والخضراوات عن طريق العصائر، وتقترب من الحصول على خمس إلى سبع حصص من الفواكه والخضراوات التي يحتاجها الجسم في اليوم، وذلك وفقا لما قاله الدكتور كيم شابيرا، أخصائي تغذية مقيم في لوس أنجلوس، مشيرا إلى العديد من الدراسات أكدت إلى أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري. - تعزيز صحة الجهاز الهضمي:تتغذى البكتيريا الموجودة في الأمعاء على الألياف، ولا يمكنك الحصول على الألياف إلا من النباتات، وفقًا لمقال نُشر عام 2018 في مجلة mSystems التابعة للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، فإن الأشخاص الذين يتناولون 30 نوعًا من الأطعمة النباتية المختلفة أو أكثر أسبوعيًا قد يكون لديهم ميكروبيوم أمعاء أكثر تنوعًا من أولئك الذين يتناولون 10 أنواع أو أقل، ومن خلال تناول عصير نباتي، ستستهلك كمية جيدة من الألياف، مما يساعد على الهضم ويعزز صحة الأمعاء. ومزج الفواكه والخضراوات يكسر بنيتها الخلوية، مما يسهل على جسمك امتصاص العناصر الغذائية. -إدارة وزنك:يمكن أن تساعدك العصائر المتوازنة على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من احتمالية تناول وجبات خفيفة على خيارات أقل مغذية طوال اليوم.

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