شكرا لقرائتكم خبر عن اصنعي بنفسك كريم أساس طبيعي في البيت بدون ما يضر بشرتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصنعي بنفسك كريم أساس طبيعي في البيت بدون ما يضر بشرتك

كريم الأساس هو أحد أهم مستحضرات التجميل التي تستخدمها النساء لتحسين مظهر بشرتهن، فهو يساعد على توحيد لون البشرة وتغطية العيوب، كما أنه يمكن استخدامه لتغيير لون البشرة أو لإخفاء بعض الندوب أو البقع، ونظرًا لارتفاع أسعار كريمات الأساس الجاهزة، يبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية لصنع كريم أساس في المنزل، وفي هذا المقال، سنقدم طريقة بسيطة وسهلة لصنع كريم أساس طبيعي في المنزلطريقة عمل كريم أساس طبيعي

المكونات:

ملعقة كبيرة من نشا الذرة

ملعقة صغيرة من الكاكاو

قليل من القرفة

قليل من جوزة الطيب

ماء وردالطريقة:

في وعاء صغير، اخلطي نشا الذرة والكاكاو والقرفة وجوزة الطيب جيدًا.

أضيفي ماء الورد بالتدريج حتى تحصلي على خليط كريمي.

اختبري الخليط على منطقة صغيرة من بشرتك للتأكد من عدم حساسيتك لأي من المكونات.

ضعي كريم الأساس على بشرتك باستخدام فرشاة أو إسفنجة.

نصائح لصنع كريم أساس طبيعي

يمكنك تعديل كمية المكونات حسب درجة لون بشرتك.

إذا كانت بشرتك جافة، يمكنك إضافة القليل من زيت اللوز أو زيت جوز الهند إلى الخليط.

إذا كانت بشرتك دهنية، يمكنك إضافة القليل من بودرة الأطفال إلى الخليط.

يمكنك إضافة لون الطعام إلى الخليط لتغيير لون كريم الأساس.

هذه هي طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل، وهي طريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة، ويمكنك صنع كريم الأساس هذا باستخدام مكونات متوفرة في منزلك، ويمكنك تعديله حسب درجة لون بشرتك ونوعها.