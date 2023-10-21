أضرار “الدهون المتحولة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّر خبراء التغذية من استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً والمعروفة باسم الدهون المتحولة في تحضير الأطعمة، وذلك بعد قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) النهائي بحظرها في الأسواق.

وتسبب الدهون المتحولة أمراض القلب والأوعية الدموية، والتهاباً جهازياً قد يؤدي إلى تكوين جلطات دموية، كما تساهم في مقاومة الأنسولين ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتتضمن أضرار تلك الدهون على صحة الإنسان، سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم، وتسمم الحمل وتشوهات الأجنة، وارتفاع ضغط الدم، وحدوث حالات الحساسية مثل الربو والأكزيما.