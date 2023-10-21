شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح الفرق بين حساسية الأنف ونزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عطس وسعال وحكة ورشح جميعها من الأعراض التي يعانى منها البعض مع تغيير فصول السنة والتقلبات الجوية، على الرغم من تشابه الأعراض إلا أنها قد تكون مشكلة صحية مختلفة عن غيرها فنزلات البرد غير الحساسية.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح الفرق بين نزلات البرد والحساسية حيث قال: "إن حساسية الأنف موسمية خلال تغيرات الفصول تكون نتيجة لتعرض الشخص لمثير بيئى خارجى مثل (الغبار، دخان حبوب اللقاح، الفطريات أو الأتربة المنزلية)، عندما يتعرض الشخص لأى مثير منهم تظهر عليه الأعراض ومنها، الزكام، عطس، رشح أو حكة أو أعراض ارتشاح وصداع".

وأضاف: "أما نزلة البرد تكون عبارة عن التهاب يسبب ارتفاع في درجة حرارة الجسم، واحتقان في الأنف وزكام شديد يختفى مع مضادات الاحتقان، وأكد الحداد أن البرد عدوى فيروسية لكن الحساسية هى نتيجة التعرض لمثيرات".

ونصح الحداد الجميع سواء مريض حساسية أو لا بالاهتمام بكل الطرق التي تعمل على تعزيز المناعة سواء في التغذية السليمة والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه، أو في الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية وتجنب التواجد في الأماكن التي تنتشر فيها الفيروسات والعدوى".