شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح الفرق بين حساسية الأنف ونزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عطس وسعال وحكة ورشح جميعها من الأعراض التي يعانى منها البعض مع تغيير فصول السنة والتقلبات الجوية، على الرغم من تشابه الأعراض إلا أنها قد تكون مشكلة صحية مختلفة عن غيرها فنزلات البرد غير الحساسية.
وأضاف: "أما نزلة البرد تكون عبارة عن التهاب يسبب ارتفاع في درجة حرارة الجسم، واحتقان في الأنف وزكام شديد يختفى مع مضادات الاحتقان، وأكد الحداد أن البرد عدوى فيروسية لكن الحساسية هى نتيجة التعرض لمثيرات".
ونصح الحداد الجميع سواء مريض حساسية أو لا بالاهتمام بكل الطرق التي تعمل على تعزيز المناعة سواء في التغذية السليمة والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه، أو في الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية وتجنب التواجد في الأماكن التي تنتشر فيها الفيروسات والعدوى".
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