اتعشى واتمشى.. استشارى باطنة يقدم 11 نصيحة ذهبية لمريض السكر

القاهرة - سامية سيد - نمط حياة مريض السكر يجب أن يكون صحيًا لا حياد فيه، فهى منظومة متكاملة على مريض السكر اتباعها كى يتمكن من الحفاظ على صحته وسلامته، وبهدف المحافظة الدائمة على نسب السكر فى الدم مستقرة دون ارتفاع.

الدكتور أحمد عبد اللطيف الجمال استشارى أمراض الباطنة والسكر بقصر العيني وعضو الجمعية المصرية لأمراض الباطنة، أوضح أن مريض السكر يجب أن يتبع إرشادات يومية وحياتية للحفاظ على مستوى السكر فى الدم، فمرض السكر مضاعفاته ليست بسيطة، وإهماله يعزز مشكلات صحية كثيرة.

نصائح لمرض السكر

من أبرز النصائح الذهبية الحياتية لمرضي السكر حسب استشارى الباطنة :

اهتم بتقسيم وجباتك لأكثر من 5 وجبات لقيمات صغيرة الكمية يوميا

اهتم بالقراءات اليومية لجهاز السكر لديك، أي نسبة قياس السكر فى الدم

اهتم بتناول طعام الغداء أو العشاء، وقم بممارسة رياضة المشى، فهذه العادة تفيد وبشدة فى تنظيم السكر على المدى الطويل وتعزيز نشاط الجسم

اهتم بتنظيم وجباتك، وتنظيم مواعيدها جيدًا كل يوم

اهتم بنوعية الطعام، كل ما هو صحي لا يزيد مستوى السكر، فاحرص على الخضراوات الصحية الورقية بشكل خاص والألياف المشبعة بنسبة

شرب المياه مهم جدًا لمرضى السكر لا يجب إهماله صيفًا وشتاءً

الاهتمام بتقليل كميات الطعام فى الوجبة الواحدة كي لا يرتفع السكر فجأة

امضغ طعامك جيدًا وتناوله ببطء

الاهتمام باتباع نظام رياضي يومي ولو بسيط يحدث فرقًا كبيرًا لدى مريض السكر

ساعات النوم الكافية تكمل منظومة الحياة الصحية التى يجب تكاملها فى حياة مريض السكر

التوتر والعصبية من شأنهما تعزيز رفع نسب السكر في الدم، سيطر عليهما ولا تكن عصبيًا