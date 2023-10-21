شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بمرض الانسداد الرئوى.. أستاذ صدر يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الانسداد الرئوى يعد أحد الأمراض المزمنة التى تصيب الرئتين، ويصاب الشخص بالانسداد عندما يحدث التهاب مزمن فى الشعب الهوائية لدى المريض، ويؤدى هذا إلى ضيق الشعب الهوائية، مما يترتب عليه دخول وخروج الهواء لجسم الفرد بصورة غير طبيعية.





أسباب الإصابة بمرض الانسداد الرئوى:قال الدكتور هانى شعراوى أستاذ الأمراض الصدرية بطب الإسكندرية، إن أسباب الإصابة بمرض الانسداد الرئوى ترجع إلى عدة عوامل، من بينها العامل الرئيسى الذى يحدث فى معظم الحالات ألا وهو التدخين الذى يؤدى إلى حدوث الالتهاب المزمن فى الشعب الهوائية، فبالتالى تضيق تلك الشعب الهوائية عن حالتها الطبيعية، فهذا يسبب للمريض صعوبة فى الزفير والشهيق.

وأشار الاستشارى إلى أن هناك عوامل أخرى تسبب الإصابة بمرض الانسداد الرئوى، مثل التعرض الهوائى الملوث بانتظام على سبيل المثال الناس الذين يعملون فى بيئة عمل غير صحية مثل عمال المناجم، وأحيانا يكون هناك تلوث يحدث داخل المنازل عن طريق عدم وجود تهوية جيدة داخل المطابخ والتعرض للدخان والروائح النافذة به كل ذلك يعرضك إلى خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوى.

وأوضح استشارى الصدر أنه فى حالة حدوث الالتهاب بالشعب الهوائية، والإصابة بالانسداد الرئوى يصعب إعادة الشعب الهوائية إلى حالتها الطبيعية مرة أخرى، لذلك يصبح المرض مزمنا وفيه المريض يحتاج باستمرار إلى العلاج عن طريق الأدوية، من أجل توسيع الشعب الهوائية للحصول على عملية تنفس جيدة.

وشرح الاستشارى طرق توسيع الشعب الهوائية لدى المريض بالانسداد الرئوى عن طريق استخدام البخاخات التى تفيد منطقة الصدر فقط وآثارها الجانبية قليلة للغاية، أو أنواع معينة من الأقراص، ويستمر العلاج مدى الحياة لدى مرضى الانسداد الرئوى.