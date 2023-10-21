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عدن - ياسمين التهامي - الرياضة تضبط السكر وتنسف الكرش فما هو الوقت الأفضل لممارستها صباحا أم في المساء؟

إن الاستيقاظ باكرًا والقيام بالرياضة الصباحية يقدم العديد من الفوائد للجسم،قد يكون له تأثير على فقدان الوزن، ويظل النقاش حول أفضل وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية محط جدال منذ سنوات، حيث كانت الأبحاث والدراسات متضاربة، وفقاً شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، فقد استخدمت الدراسة الحديثة نتائج مسح وطني سابق، شمل أكثر من 5 آلاف شخص ما بين 2003 و2006. حيث لاحظ الباحثون "وجود ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس الرياضة في الصباح.وجدت الدراسة أن أصحاب التمارين الصباحية "لديهم أيضا أدنى مؤشر لكتلة الجسم".وكانت "الفئة الصباحية" تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة مع الرجال.الأشخاص في المجموعات الصباحية كانوا يستهلكون سعرات حرارية أقل.

وأكدت الطبيبة "سو ديكوتيس " لـ"سي بي إس نيوز" الأميركية:

أفضل تمرين هو أي شيء يمكنك القيام به.

ما أنصح به الناس دائما هو ممارسة التمارين الرياضية عندما يستطيعون ذلك.

إذا كان من الأسهل والأكثر ملاءمة لك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح، فافعل ذلك.

إذا لم تتمكن من القيام بذلك حتى فترة ما بعد الظهر، فقم بذلك أيضا.