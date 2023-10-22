شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها والحقها.. علامات تحذيرية تشير إلى وجود مشكلة فى قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عضلة القلب واحدة من أهم عضلات الجسم وهى العضلة الأكثر حيوية في الجسم، حيث تضخ الأكسجين والمواد المغذية إلى جميع الأعضاء والأنسجة لإبقائك على قيد الحياة، ولكن إذا كان هناك خطأ ما في القلب، فقد يستغرق تشخيص المشكلة سنوات.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية يمكن أن تكون الأعراض غامضة والعديد من أمراض القلب تكون "خفية" - مما يعني أنها ليست واضحة من الخارج، تحذر سيندي جودار، ممرضة القلب العليا في مؤسسة القلب البريطانية (BHF)، من أنه في كثير من الأحيان فقط عندما يحدث خطأ ما، أو بعد فوات الأوان، يتم اكتشاف الحالة.

وتقول: "لهذا السبب من المهم ألا تتجاهل أبدًا علامات أمراض القلب وأن تقوم بفحص نفسك، فقط للتأكد".

في حين أنه من السهل اكتشاف بعض العلامات التحذيرية مثل ألم شديد في الصدر إلا أن البعض الآخر أكثر غموضًا ويصعب تحديدها.

هنا، يشارك الخبراء بعض الأعراض الأقل وضوحًا لمرض القلب.

-الشعور بالتعب بشكل غير عادي

في حين أنه من الطبيعي أن تشعر بالإرهاق إذا كنت مشغولاً للغاية أو تفتقر إلى النوم، إلا أنه يجب التحقق من الشعور بالتعب غير المعتاد، خاصة إذا لم يكن مرتبطًا بالمجهود".

يمكن أن يكون بسبب شيء مثل فقر الدم أو فيروس أو حتى مرتبط بالصحة العقلية من الممكن أيضًا أن يكون الأمر مرتبطًا بقلبك، لذا من المهم أن يتم التحقيق فيه.

ابحث عن الانزعاج الخفيف في مناطق مختلفة من الجسم، بما في ذلك الانزعاج أو الألم في الفك أو الرقبة أو الظهر أو المعدة، والذي يمكن أن يرتبط بمشكلة في القلب.

-تورم غير عادي

ربما لاحظت أن كاحليك يبدوان منتفخين بشكل خاص، أو ربما تكون منطقة بطنك العامة هي التي تتورم باستمرار دون سبب واضح، التورم غير المبرر، المعروف باسم الوذمة، في الساقين أو الكاحلين أو البطن، قد يكون أيضًا علامات على قصور القلب".

-القيء والإحساس بالاختناق

القيء المفاجئ أو الإحساس بالاختناق في حلقك أمر يجب الحذر منه أيضًا، على الرغم من أن كل نوبة من الغثيان لا تعني احتمال حدوث شيء خطير، إلا أن الشعور بالمرض المقترن بأوجاع وآلام أخرى، مثل ألم شديد في الصدر، يجب أن يدق ناقوس الخطر.

يمكن أن يكون ذلك بسبب خلل في المعدة، ولكن إذا كنت تعاني من نوبات مفاجئة من القيء والغثيان بشكل منتظم ولم تكن متأكدًا من السبب، فلا تتأخر في فحص الأمور.

-إغماء

إذا شعرت بالإغماء المفاجئ، فهذا مؤشر كبير على أن شيئًا ما قد انحرف، إذا أصبح الإغماء أو أي أعراض أخرى مشكلة، فاستشر مقدم الرعاية الصحية وحدد موعدًا مع الطبيب.

-ضيق في التنفس

يجب على أي شخص يعاني من ضيق في التنفس أثناء الأنشطة اليومية أو أثناء الراحة أن يرى طبيبه، هذا هو الحال بشكل خاص إذا كان مصحوبًا بألم في الصدر، حتى لو لم يبدو شديدًا بشكل خاص.

يجب دائمًا التحقق من الانزعاج الخفيف في الصدر، لكن بعض الناس يخطئون في ذلك على أنه عسر الهضم أو ألم عضلي".

-التعرق غير المعتاد

لا ينبغي تجاهل الشعور بالحرارة والرطوبة والتعرق الشديد عندما لا تمارس تمرينًا شاقًا، إذا كان هذا مصحوبًا بألم في الصدر، فمن المهم أن تقوم بفحص نفسك.

-عدم انتظام ضربات القلب

يمكن للساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية أن توفر بيانات قيمة حول معدل ضربات القلب وقد تكتشف المخالفات إلى حد ما. يمكنها المساعدة في تتبع الاتجاهات العامة في معدل ضربات القلب، خاصة أثناء النشاط البدني أو الراحة.