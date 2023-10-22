شكرا لقرائتكم خبر عن روتين صباحى غذائى وصحى من 4 خطوات.. هينعشك ويصحصحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابدأ يومك بروتين صباحي صحي، ما يضمن لك التنظيم وتقليل حدة الشعور بالتوتر، وبحسب موقع naturefresh فقد نشر تقريرًا ذكر فيه أهمية بدء اليوم بروتين غذائى صحي، وممارسة بعض الممارسات الصحية التى تضمن لصاحبها النشاط والحيوية والانتعاش طوال اليوم، ما يزيد من إنتاجيته وأداؤه لمهامه علي مدار اليوم.

أبرز النصائح لروتين صباحي صحي رطب جسمك جسمك يحتاج للترطيب علي الدوام وفي الصباح بشكل خاص، فضلاً عن أنه يساعدك على الانتباه الشديد وسرعة التركيز، ويخلصك من كسل بداية اليوم.

مارس رياضة خفيفة من أهم الممارسات الصحية التى يجب أن تقوم بها فور الاستيقاظ، لأنه يضمن تحريك لمفاصلك وعظامك ويقويها ويجعلك أكثر نشاطا وحيوية، ويعزز من عملية التمثيل الغذائي علي مدار اليوم

شغل دماغك بتمارين الدماغيمكنك بدء يومك بتنشيط ذهني بسيط، يساعدك علي تعزيز الإنتباه واليقظة وتقليل التشتت وعدم التركيز الصباحي الذي يعاني منه أغلبنا صباحا، يمكنك حل الكلمات المتقاطعه أو السودوكو أو قراءة فقرة من الكتاب المفضل لديك، هذه الأفعال جيدة لتنشيط الذهن صباحا

وجبة إفطار صحية مفيدة

وجبة الإفطار الصحية هي المكون الرئيسي في روتينك الصباحي الهام، فكل ما عليك أن تهتم بإدخال الخضراوات الصحية بجانب البروتين الصحي كالبيض، مع تقليل النشويات والدهون، هنا تصبح الوجبه صحية ومفيدة لتبدأ يومك بنشاط وقوة وتعكيك القدرة علي التركيز وبذل الجهد

اشرب مشروب صحي

بدء يومك بمشروب صحي خالٍ من السكر، أو مشروب فاكهة صحية غير مضاف إليه السكر من أفضل الخيارات الصباحية لبدء يوم نشط وكله يقظة، تستطيع من خلاله بذل الجهد وإنجاز مهامك والشعور بالنشاط