شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة عليك تجنبها عند الإصابة بالسعال.. أبرزها منتجات الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال أحد الأعراض الشائعة عند الإصابة بالحساسية أو الالتهابات أو المهيجات، فعندما تتعامل مع السعال، من الضروري أن تضع في اعتبارك نوعية الطعام المتناول، لأن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالتك وتطيل فترة تعافيك، وسوف يوضح هذا التقرير التالى ذلك، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

المواد الغذائية التى يجب الابتعاد عنها عند إصابتك بالسعال: 1. منتجات الألبانمنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والآيس كريم يمكن أن تزيد من إنتاج المخاط، ما يجعل السعال أكثر وضوحًا وغير مريح. اختر البدائل الخالية من اللاكتوز أو فكر في تناول شاي الأعشاب للحصول على تأثير مهدئ.

2. الحلويات السكريةيمكن للأطعمة والمشروبات السكرية أن تثبط جهازك المناعي وتؤدي إلى تفاقم الالتهاب، مما يجعل من الصعب على جسمك مقاومة السبب الكامن وراء السعال. ابتعد عن الحلوى والمشروبات السكرية والحلويات حتى يهدأ السعال.

3. الأطعمة المقلية والدهنية

الأطعمة المقلية والدهنية يمكن أن تؤدي إلى ارتجاع الحمض، مما يؤدي إلى تهيج الحلق وتفاقم السعال. تجنب الوجبات الخفيفة الدهنية والوجبات السريعة والوجبات المصنعة بشكل كبير، واختر خيارات أخف وسهلة الهضم مثل الحساء والخضروات المطبوخة على البخار.

4. الأطعمة الحارة

الأطعمة الغنية بالتوابل، مثل الفلفل الحار والصلصات الحارة، يمكن أن تهيج حلقك وتزيد من حدة نوبات السعال. إذا كنت تستمتع بالطعام الحار، ففكر في اختيار إصدارات أكثر اعتدالًا أو التقليل منه حتى تختفي السعال.

5. الحمضياتفي حين أن فيتامين C ضروري لنظام المناعة الصحي، إلا أن الفواكه عالية الحموضة مثل البرتقال والليمون والجريب فروت يمكن أن تكون قاسية على التهاب الحلق. بدلًا من ذلك، اختر الفواكه ذات الحموضة الأقل، مثل الموز أو البطيخ أو الكمثرى، للحصول على العناصر الغذائية الضرورية.

6. الكافيين والكحوليمكن أن يؤدي كل من الكافيين والكحول إلى تجفيف الجسم، مما يجعل الحلق جافًا وأكثر عرضة للتهيج. تجنب تناول القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية حتى يهدأ السعال، واختر الماء أو شاي الأعشاب أو عصائر الفاكهة الطبيعية بدلاً من ذلك.