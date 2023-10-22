جدة “وردية” للتوعية بالسرطان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة المكرمة

أضاءت أمانة محافظة جدة، الميادين والمرافق باللون الوردي؛ بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والاهتمام بالمتابعة الدورية لصحة المرأة.

وتهدف أمانة جدة بمشاركتها إلى نشر الوعي بين أهالي المحافظة بأهمية إجراء الفحوصات والكشف المبكر، والاهتمام بالمتابعة الدورية لصحة المرأة.

ويعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم إلا أن علاجه يصبح فعالاً في حال التشخيص المبكر، بالإضافة إلى ضرورة توعية المجتمع، بعوامل الخطورة التي تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منه.