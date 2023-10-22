“الصحة”: لقاح الإنفلونزا الموسمية ممكن في أي وقت خلال الحمل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وأوضحت الوزارة، رداً على استفسار إحدى السيدات على حساب الصحة 937 على “إكس”، حول إمكانية التطعيم بلقاح الإنفلونزا قبل حدوث الحمل، وهل يمنع اللقاح الحمل بعد أشهر من تناوله؟ مشيرة إلى أن تناول اللقاح للحوامل ممكن في أي وقت خلال فترة الحمل.