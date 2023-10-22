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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الصحة”: لقاح الإنفلونزا الموسمية ممكن في أي وقت خلال الحمل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
نصحت وزارة الصحة، السيدات الحوامل، بضرورة تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ باعتباره أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة، رداً على استفسار إحدى السيدات على حساب الصحة 937 على “إكس”، حول إمكانية التطعيم بلقاح الإنفلونزا قبل حدوث الحمل، وهل يمنع اللقاح الحمل بعد أشهر من تناوله؟ مشيرة إلى أن تناول اللقاح للحوامل ممكن في أي وقت خلال فترة الحمل.
وكانت الوزارة قد أكّدت في وقت سابق، أنه يفضل أن يكون اللقاح قبل بدء موسم الإنفلونزا.