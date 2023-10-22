صحة ورشاقة

استشارية توضح أسباب حدوث الحمل مع تناول الموانع

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضحت استشارية طب النساء والولادة، الدكتورة مها النمر، حالات حدوث الحمل مع تناول حبوب منع الحمل.

وأشارت «د. مها»، في تغريدة عبر حسابها على منصة «إكس» إلى أن هذه الحالات تشمل:

1 – عدم الانتظام في الوقت.

2 – أخذ أدوية (مثل ملينات /زينكال) تقلل امتصاص الحبة.

3 – الإسهال واضطرابات الأمعاء.

4 – إذا استخدمتها أول مرة في اليوم الخامس أو بعد الطهر من الدورة (ليس هناك وقت كافي لمنع التبويض).

5 – من تستخدم  فترة الراحة بشكل عشوائي

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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