استشارية توضح أسباب حدوث الحمل مع تناول الموانع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضحت استشارية طب النساء والولادة، الدكتورة مها النمر، حالات حدوث الحمل مع تناول حبوب منع الحمل.

وأشارت «د. مها»، في تغريدة عبر حسابها على منصة «إكس» إلى أن هذه الحالات تشمل:

1 – عدم الانتظام في الوقت.

2 – أخذ أدوية (مثل ملينات /زينكال) تقلل امتصاص الحبة.

3 – الإسهال واضطرابات الأمعاء.

4 – إذا استخدمتها أول مرة في اليوم الخامس أو بعد الطهر من الدورة (ليس هناك وقت كافي لمنع التبويض).

5 – من تستخدم فترة الراحة بشكل عشوائي