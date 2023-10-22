علامات “فرط الحركة” عند “الأطفال” و”البالغين”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الأمراض التي لا تصيب الأطفال فقط ولكن تصيب أيضاً الكبار، وتتمثل علامات الإصابة به لدى الأطفال في أن الطفل يكون غير منظم في مكانه ويجاوب عن الأسئلة بشكل غير مباشر.

كما أن الطفل يسرح كثيراً بأفكاره، ويتململ من كثرة التواجد في مكان واحد، وكثيراً ما يفقد الأشياء، إضافة إلى تشتت الانتباه في حال تواجد أي عارض، وصعوبة في انتظار الأدوار، وارتكاب أخطاء بسيطة، وأخيراً التحدث دون شعور.

بينما علامات فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى البالغين وفقاً لما أوضح المجلس الصحي السعودي، تتمثل في مقاطعته الآخرين خلال الحديث، ووجوده في منزل غير مرتب، وفقدان الأغراض المهمة ونسيان أين تم وضعها، وعدم القدرة على التركيز، والمماطلة في تنفيذ المهام الموكلة، والشعور بالصراع لإنجاز المهام في الوقت المحدد.