مجربة وسريعة المفعول ..أطعمة ومشروبات تساعد على الاسترخاء وتحسين حالتك المزاجية

بيروت - نادين محمد - طرق عديدة يمكن أن تساعدك على التحكم في مستويات التوتر أوحتى تقليلها و تعد أبرزها عن طريق تناول بعد أنواع الأطعمة والمشروبات .تشير العديد من الدراسات إلى أن كمية ونوعية العناصر الغذائية التي يتم تناولها بمرور الوقت يمكن أن تؤثر و تتحكم في االحالة النفسية والمزاجية.

في المقابل يمكن أن تؤدي أنماط الأكل غير الصحية إلى ارتفاع مستويات التوتر بشكل كبير، وربما تزيد من خطر التعرض لمشاكل صحية في المستقبل، إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في التخلص من التوتر.

1. الحليب الدافئ

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كوب من الحليب الدافئ في نهاية يوم مرهق هو مشروب مثالي يساعد على الاسترخاء لغناه بحمض الأميني المعروف باسم التربتوفان وهو من الأحماض التي لها تأثير مهدئ للجسم وتساعد على الاسترخاء.

تعتبر الأطعمة الغنية بالكالسيوم جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي لصحة العظام، و تقليل الاكتئاب واسترخاء العضلات واستقرار الحالة المزاجية بجانب تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

ما رأيك في قراءة المقال آتي قبل ساعة من النوم تناولي هذا المشروب لسبب سيدهشك

2. الشاي الأخضر

تناول كوب دافئ من الشاي يعد إحدى التي تساعد على التغلب على التوتر ومنحك الهدوء، ولكن ثبت أن بعض الأعشاب، مثل اللافندر والبابونج، لها تأثير مريح في حد ذاتها، ولكن بصرف النظر عن ذلك، من المعروف أن الشاي الأخضر يخفض مستويات التوتر لأنه يحتوي على مركب يسمى L-theanine، الذي يساعد على زيادة التركيز مع تقليل التوتر كما أنه مليء بمركبات الفلافونويد، والتي تظهر الدراسات أنها تدعم صحة الدماغ.

3. ماء جوز الهند

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يعتبر ماء جوز الهند مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم والبوتاسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات وتعزيز الطاقة التي يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل. كما أن ماء جوز الهند يعد مليء بفيتامينات ب التي تساعد على تقليل التوتر وخفض ضغط الدم.

4. عصير الكرز الحامض

وفقا للدراسات فإن تناول عصير الكرز الحامض له فوائد مذهلة على الجسم. فهو يقلل من الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب، ويمنع التهاب المفاصل، ويخفض نسبة الكوليسترول، ويدعم صحة المفاصل ويحسن نوعية النوم.

5. عصائر الفاكهة والخضروات

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يعد العصير الطازج هو وسيلة سهلة للحد من التوتر بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن. تحتوي الفواكه والخضروات الغنية بالمغذيات على مضادات الأكسدة والمركبات الأساسية الأخرى التي يمكن أن تمنع التوتر.

يمكنك إضافة العصائر الخضراء وعصائر الفاكهة الطازجة إلى نظامك الغذائي بشكل يومي للتغلب على التوتر.

خاصة عصير الموز فهو مشروب رائع إذا كنت تعانيين من الكثير من التوتر لإنه مهدئ ولذيذ ومليء بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمعادن المهمة الأخرى .

6. الأفوكادو وبذور الشيا

الأفوكادو يعد مليء بفيتامينات ب المفيدة للأعصاب وخلايا الدماغ كما يحتوي أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية. وقد وجدت الأبحاث أن الجرعات المرتفعة من هذه الأحماض الأساسية قد تقلل من القلق. من ناحية أخرى، تعتبر بذور الشيا مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم، وهو معدن أساسي لتقليل التوتر.

7. الشوكولاتة الداكنة

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يمكن للشوكولاتة الداكنة في النظام الغذائي أن تقلل من التوتر بطريقتين من خلال تأثيرها الكيميائي وتأثيرها العاطفي. تعد الشوكولاتة الداكنة، غنية بمضادات الأكسدة، فقد تساعد أيضًا في تقليل التوتر عن طريق خفض مستويات هرمونات التوتر في الجسم.

8. الحبوب الكاملة

يمكن للكربوهيدرات أن تزيد بشكل مؤقت من مستويات السيروتونين، وهو الهرمون الذي يعزز المزاج ويقلل من التوتر. بمجرد زيادة مستويات السيروتونين، يتمتع الأشخاص الذين يعانون من التوتر بتركيز أفضل.

أيضاً يدعم الشوفان صحة الدماغ ويعزز طاقة ولكن ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من مستويات التوتر والقلق.

9. الأسماك

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يمكنك محاربة التوتر والوقاية من أمراض القلب عن طريق إضافة المأكولات البحرية إلى نظامك الغذائي، وقد تساعد أحماض أوميجا 3 الموجودة بها في تخفيف الاكتئاب لأن العناصر الغذائية تتفاعل بسهولة مع جزيئات الدماغ المرتبطة بالمزاج. وتشمل الأسماك الدهنية سمك التونة، وسمك الهلبوت، وسمك السلمون، والرنجة، والماكريل، والسردين.

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المصدر:موقع هيث لاين