أسباب الإمساك المزمن وعلاجه

بيروت - نادين محمد - الإمساك هو صعوبة في إخراج البراز بسبب بطء حركات الأمعاء، وهو حالة شائعة في كل من البالغين والأطفال .

الإمساك صحيح حالة مزعجة ومؤلمة لكن يمكن علاجه ببساطة، إن لم يكن بسبب حالة مرضية كامنة.

ما هي أعراض الإمساك المزمن؟



يختلف توقيت حركات الأمعاء كثيرًا بين الأشخاص. يتراوح المعدل الطبيعي للبالغين من 3 حركات أمعاء يوميًا إلى 3 حركات أمعاء أسبوعيًا. وقد يكون لدى الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية حركة أمعاء واحدة فقط في الأسبوع.

لذا، إذا لم تكن لديك حركة كل يوم، فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك مشكلة.

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تشمل أعراض الإمساك المزمن ما يلي:



عدم وجود حركة الأمعاء في كثير من الأحيان كالمعتاد

إخراج براز صلب ومتكتل

صعوبة في خروج البراز

تمرير كميات صغيرة لا تتناسب مع الأكل

الشعور بالانسداد، أو كما لو أنك لم تفرغ أمعائك بالكامل

الأطعمة الغنية بالألياف تعالج الإمساك -المصدر freepik



أسباب الإمساك المزمن



يحدث الإمساك عندما يكون برازك صلبًا وجافًا، مما يجعل إخراجه صعبًا. عادة ما يكون سببها:

عدم تناول ما يكفي من الألياف

عدم شرب كمية كافية من الماء

عدم ممارسة النشاط البدني الكافي

تجاهل الرغبة في إخراج البراز عند الحاجة لذلك

التعرض للتوتر أو وجود تغيير في البيئة

الحمل

استخدام الملينات أكثر من اللازم

تناول بعض الأدوية، مثل بعض مسكنات الألم أو أقراص الحديد

لديك حالة مرضية مثل مشكلة الغدة الدرقية أو مرض باركنسون أو التصلب المتعدد أو الاكتئاب

لديك مشكلة في الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي أو مرض الاضطرابات الهضمية أو التهاب الرتج

يمكن أيضًا أن يصاب الأطفال الرضع والأطفال الصغار بالإمساك ، مع البدء في تناول الأطعمة الصلبة.



علاج الإمساك:



هناك العديد من الأشياء التي يمكنكِ القيام بها في المنزل لمنع الإمساك وعلاجه في حالة حدوثه.

تناولي المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف .

شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى.

مارسي نشاطًا بدنيًا منتظمًا .

اذهبي إلى المرحاض عندما تحتاج لذلك دون تأخير.

الإمساك قد يزيد الوزن بشكل وهمي- المصدر freepik

علاجات طبيعية للإمساك:



هناك بعض الخيارات الطبيعية الرائعة في تخفيف الإمساك و التي يمكن الاعتماد عليها بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة للحد من المشكلة.



1- عصير الليمون



هي طريقة للتنظيف تعمل على تشجيع حركة الأمعاء، تناولي كوب من الماء الممزوج بعصير نصف ليمونة قبل النوم وعند الاستيقاظ.



2- زيت الزيتون



تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في الصباح على معدة فارغة يشجع البراز على التدفق عبر القناة الهضمية. يعمل الزيت كمواد تليين في الجهاز الهضمي، مما يعني أنه من السهل على المواد الصلبة أن تنزلق من خلاله. كما أنه يعمل على تليين البراز، مما يجعل من السهل إفراغ الأمعاء بالكامل.

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3- عصير البرقوق



أحد العلاجات التقليدية للإمساك هو البرقوق، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السوربيتول. يمر السوربيتول عبر الأمعاء غير مهضوم ويسحب الماء إلى القناة الهضمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم البراز وتحفيز حركة الأمعاء.

4- المشمش المطبوخ



من الأطعمة اللذيذة المفضلة للمساعدة في تخفيف الإمساك هو المشمش. قومي بإزالة البذرة وتقطيع حبة المشمش إلى نصفين. ضعي في قدر 2-3 ملاعق كبيرة من السكر البني، وأضيفي ملعقتين كبيرتين من الماء واتركيه على نار خفيفة متوسطة. يُطهى المزيج حتى يبدأ في النضج ثم يُرفع عن النار ويُترك مع الغطاء حتى يبرد. إنها لذيذة على الإفطار مع الزبادي والجرانولا.

المصادر:

Bladder and bowel

Healthdirect